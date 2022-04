Estamos en la temporada de Aries. Los signos zodiacales se han renovado de energía con la llegada de este nuevo ciclo. Además, puede beneficiarse con la llegada de la Luna Rosa de Abril. Este momento puede ser propicio para elegir con claridad eso que ha anhelado realizar desde hace tiempo. Tiene la libertad para tomar sus propias decisiones y capaz se sorprenda de algún talento oculto. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este jueves 14 de abril del 2022.

.

Aries

No seas impaciente con un asunto laboral pues estos días no se va a solucionar y si insistes en preguntar o presionas a algún jefe, no te va a favorecer nada. Es cierto que tienes prisa por cambiar tus horarios y poder hacer cosas nuevas, pero has de esperar.

Tauro

Olvidas ciertos rencores con un familiar, probablemente político, y te pones manos a la obra en un negocio común en el que has puesto dinero o tienes intereses de algún tipo porque quieres que salga bien y tenga éxito. Calcula bien los esfuerzos, en cualquier caso.

Géminis

Ten cuidado porque hay riesgos de una pérdida, bien de dinero o de un objeto material al que aprecias mucho y de algún valor. Puede ser en el transcurso de un viaje o de un trayecto que aunque conocido, puede hoy sorprenderte desagradablemente.

Cáncer

Debes de mejorar tu alimentación y así te sentirás mejor, aunque so no significa que no te puedas dar un pequeño capricho gastronómico en estos días. Pero proponte seriamente acudir a un especialista que te de pautas para conseguir mejorar ese aspecto de tu vida.

.

Leo

Intenta dejar que los demás, en especial los hijos, se labren su propio destino y hagan su propia vida. No intentes coartar su libertad porque hoy no te van a hacer caso y eso te puede poner de mal humor. Déjales volar, tienen derecho a tomar sus propias decisiones.

Virgo

Una persona cercana te ayuda a esclarecer una verdad que necesitas saber respecto a otra persona, quizá incluso tu pareja si es una relación que ha empezado hace poco. Ese contacto con sus amigos o familiares te dará muchas pautas de quién es. Te sorprenderá.

Libra

Respirarás hondo y contemplarás paisajes que hace tiempo no veías. Eso te llena de energía y de buen humor. Además, aprovechas para mejorar algunos vínculos afectivos en ese clima de tranquilidad y vacaciones que te despejarán y te harán mucho bien.

Escorpio

Quizá tengas mucho trabajo en estos días, pero no te importará si tienes un negocio entre manos, ya que te interesa esforzarte en estos momentos para que se convierta en una fuente segura de ingresos. Cuida las relaciones con socios o trabajadores, es importante.

.

Sagitario

Déjate llevar por la sensualidad y no te opongas a ninguna aventura que te salga hoy porque puede ser muy vivificante y darte mucha energía. Tu imagen brilla, tus ganas de lucirte y seducir, también. Todo transcurre de manera muy divertida y sin problemas.

Capricornio

Aprovecharás estos días para terminar un trabajo pendiente aunque no te apetece demasiado, pero te has comprometido a entregarlo en una fecha determinada y es fundamental que te pongas a la tarea. Deja algunas horas para distraerte.

Acuario

Si canalizas bien tus energías, que hoy fluyen con intensidad, sobre todo las mentales, puedes poner a funcionar tu creatividad. Verás todo con mucha claridad y te sentirás bien en cualquier compañía o en soledad. Será un día en el que aprovechas todo lo que tienes y lo disfrutas.

Piscis

Es probable que te sientas preocupado porque no sepas cómo salir de una relación que ya no te convence y crees que no es el momento apropiado de decirlo ahora, en vacaciones. La verdad es que si tienes la decisión tomada, debes exponerla cuanto antes.