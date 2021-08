Los 12 signos del zodíaco tendrán un sábado cargado de trabajo, respuestas y asuntos pendientes. Luego de la Luna en Escorpio las emociones están altas y cualquier sensación se verá potenciada.

Con la energía disponible se presente una jornada para pensar en dejar los miedos atrás y desprenderse de personas o situaciones que ya no hacen bien. Si el amor está presente dejá ver tu intensidad y emociones más profundas.

.

Aries

Lograrán realizar su obligaciones laborales con facilidad. Los asuntos no resueltos empiezan a tomar su rumbo. Si se encuentra en un estado anímico positivo tendrá otra perspectiva sobre una cuestión afectiva que le provoca tristeza siempre. Una de las virtudes que libera es la aceptación.

Un color: cobre.

Tauro

Un encuentro inesperado hará que sus sentimientos afloren, una nueva etapa afectiva se aproxima. También encontrará una propuesta interesante que le llegará por parte de una persona conocida. Un proyecto o idea podrían empezar a tomar forma. Taurinos no dejen pasar las oportunidades.

Un color: blanco.

Géminis

Este sábado su estado anímico se muestra declive por una posible desilución. Geminianos traten de aplicar su inteligencia y su capacidad de comprensión. Llegará una sugerencia interesante con recpecto a sus finanzas. Hay una oportunidad de crecimiento. Si hay problemas en el amor, se resuelven mediante el diálogo.

Un color: verde.

Cáncer

Una revancha amorosa los llevará a un plano de felicidad. Se acerca un oportunidad especial para participar en una reunión con personas del trabajo que será de ayuda para integrarse más con su equipo. La predisposición a unificarse con los demás es algo que siempre otorga posibilidades positivas.

Un color: bordó.

.

Leo

Las aventuras pueden transformarse en algo más. Sus intentos de obtener una entrevista especial llegará antes de lo que imagina. Este sábado evite las firmas importantes. Tome conciencia de la libertad que goza para conseguir sus logros, no tenga miedo.

Un color: cian.

Virgo

Una llamada sorpresa te llevará a un encuentro emocional con una persona del pasado. Este día no es bueno para realizar comprar importantes o invertir dinero. Cada situación tiene su momento y su espacio dentro del mismo tiempo. No hay que apurarse ni quedarse quieto.

Un color: amarillo.

Libra

Si se encuentran en una nueva etapa laboral no avance de más, tomese el tiempo para disfrutarla. Es momento de progresar, pero a la vez debe esperar. Las oportunidades no deben ser desperdiciadas por orgullo en el amor. Hay veces en que ceder es un acto de responsabilidad, no de debilidad.

Un color: celeste.

Escorpio

Hay un estado de animo apropiado para iniciar y pensar en relaciones afectivas. Su capacidad de resolver le ayudará a terminar con una situación molesta en su trabajo. Aplicar nuevas condiciones de forma positiva y beneficiosa para el colectivo traerá grandes beneficios.

Un color: verde menta.

.

Sagitario

Una situación que se mostrababa confusa en su trabajo llegará a ser clara. No tome una posición negativa y abra la puerta a nuevas visiones de concebir ciertas cosas. Es un momento de expansión. Estará en búsqueda de simplicar las tristezas y de curarlas.

Un color: naranja durazno.

Capricornio

Llega el punto final de un acuerdo que le traerá un cierto alivio económico. Una persona que ustedes conocen mostrará una actitud que los llevará a orientarse en el mundo de los negocios. Preste atención, las cosas más simples son señales.

Un color: violeta.

Acuario

No tomen compromisos a largo plazo si es que no pueden afrontarlos. A veces piensa que puede pero luego se da cuenta de que no es así. Sus personas cercanas y afectos darán grandes pasos. Es difícil poner un límite cuando se da el amor.

Un color: rojo frutilla.

Piscis

Sus contactos le traerán nuevas oportunidades. Si está próximo a iniciar una nueva etapa laboral serán bien recibidos. La seducción puede funcionar como un iman, a veces hay que analizar la situación real más allá de lo que aparenta ser.

Un color: amaranto.