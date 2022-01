Estamos en los últimos días de la temporada de Capricornio. Además, en poco tiempo llegará la Luna Llena en Géminis, algo que afectará a algunos de los signos zodiacales. Es por eso que deben aprovechar esa energía que poseen para prosperar en cada uno de sus objetivos. También puede ser propicio rodearse de personas que compartan esa misma ambición. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este viernes 14 de enero del 2022.

.

Aries

Hay una tarea que hoy te va a resultar un tanto aburrida, así que lo debes hacer es tratar de acabarla cuanto antes. No dejes que la pereza te impida hacer lo que debes de hacer, luego podrás relajarte mucho con tus amigos. Hay ratos de risas y buenas conversaciones.

Tauro

Si buscas la paz espiritual, lo mejor que puedes hacer es apartarte de gente poco clara o ambiciosa y algunas personas que te rodean que tienen esa característica. Cuanto más lejos, mejor te vas a sentir. Así nadie te podrá defraudar.

Géminis

Buena jornada para tomarte un respiro y dejarte llevar por lo frívolo o por esas actividades que normalmente te dan mucho placer y bienestar físico y metal como un juego o practicar cierto deporte de grupo. Todo eso te relajará, pero también debes descansar.

Cáncer

Sabrás estar a la altura de las circunstancias con tu pareja y ayudarás en esos temas en los que notas que anda despistada o que necesita un poquito de empuje o de ánimos. Lo harás con inteligencia y cariño y eso mejorará algunos puntos flacos de la relación.

.

Leo

Estarás con la mente despierta, aunque físicamente puede que acuses el cansancio de la semana y que desees descansar sin que nadie te moleste, no salir de casa y olvidarte de todo. Pero alguien te convencerá de lo contrario. Vas a acabar cediendo.

Virgo

Plantearte que tu salud debe mejorar significa, probablemente, dejar algún hábito muy negativo o mejorar tu alimentación. Llevar una vida saludable es ahora mucho más importante de lo que crees, sobre todo para evitar problemas.

Libra

Te verás en la obligación de buscar el consejo profesional para un asunto que es bastante denso o complicado y sobre el que necesitas información o un conocimiento que no posees. Encontrarás la persona adecuada, pero debes buscar bien.

Escorpio

No siempre tenemos la culpa de lo que sucede a nuestro alrededor ni podemos cambiarlo. Eso significa que hoy no te debes sentir triste o mal porque se te ha escapado un negocio o un proyecto en el que has trabajado. Sigue adelante sin culparte gratuitamente.

.

Sagitario

No te queds pensando sólo en ciertos recuerdos. Hoy procura distraerte todo lo que puedas con asuntos poco importantes o con actividades que te distraigan. Debes proponerte seriamente vivir el presente. No te sientas culpable del pasado.

Capricornio

Cambiarás tu manera de ver ciertos asuntos íntimos de pareja. Vas abrirte a esas experiencias que no te convencían, pero déjate llevar y abre la puerta a otros placeres que te pueden sorprender. Ya verás como hay otras cosas interesantes.

Acuario

Reconocer que el éxito profesional al que aspiras es algo complicado para ti en estos momentos, no es negativo. Al contrario, te ayuda a sentar las bases firmes para cambiar lo que no te da resultado. Es una actitud positiva y con buena perspectiva.

Piscis

Tendrás hoy una gran ocasión de hacer sentir muy bien a alguien a quien quieres mucho y eso también te hará sentirte bien contigo mismo. Sabes que es muy justo y que se merece todo tu cariño y tu agradecimiento. Además, vivirás un momento muy divertido.