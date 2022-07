Estamos cursando los úlitmos días de la temporada de Cáncer. En este momento, los signos zodiacales están en un momento en donde ven todo negativo, pero deben darse cuenta que no todo es así. Tiene que tomar la iniciativa o bien fijarse en ciertas actividades que antes no les prestaba atención. El sentido común no te lleva a los objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 14 de julio de junio del 2022.

Aries

Los sentimientos y emociones tenderán a dominarte a lo largo del día, te dejarás llevar por tus impulsos y eso no siempre será bueno para ti. Sin embargo, pesar de todo vas a tener un día favorable tanto en los asuntos laborales y mundanos como en tu vida íntima y familiar, que hoy va a ser lo más importante para ti.

Tauro

Todo indica que te espera un día afortunado y feliz, pero sobre todo eso será así porque tú estarás bien y podrás realizar, o hace muy poco que habrás realizado, una importante ilusión en tu vida sentimental o familiar. Los impulsos y emociones van a dominar sobre ti, pero en esta ocasión esto sucederá para bien.

Géminis

Hoy te vas a sentir especialmente inspirado para cultivar todo tipo de relaciones, tanto si son de amistad como de amor, sin descartar romances de carácter pasajero. Si trabajas de cara al público o viajas con frecuencia vas a tener un día ideal. Las alegrías o la suerte te llegarán gracias a las relaciones y contactos.

Cáncer

Los aspectos de la Luna indican que podrías empezar el día bastante mal, sumido en pensamientos o emociones negativos, pero todo irá cambiando para bien según avance el día, y al final no solo te sentirás mucho más realizado y feliz, sino que te darás cuenta de que el destino te protege mucho más de lo que crees.

Leo

Puedes tener un día muy afortunado y quizás lo tengas algo más si te dejas llevar por lo que te dice tu corazón y escuchas a tu sexto sentido, ya que hoy lo vas a tener muy potenciado. No siempre se logran las mejores cosas actuando con lógica y sentido común, a veces la senda menos aconsejable es el que conduce al éxito.

Virgo

Hoy te vas a tomar el trabajo y las responsabilidades con una singular pasión, ya sea porque así lo requieren las circunstancias o simplemente porque ese será tu deseo. A menudo te sientes feliz y le encuentras sentido a tu vida gracias a tu trabajo del día a día, sientes que cumples con un propósito o una misión en la vida.

Libra

Aunque sueles ser racional y con cierta tendencia a la melancolía, sin embargo, hoy te vas a mostrar mucho más apasionado, impulsivo y diligente, tanto en el trabajo como en otras actividades. Te enfrentarás a los problemas con mejor gana que en otras situaciones y arriesgarás más de lo que tienes por costumbre.

Escorpio

Hoy será un buen día para ti, lleno de actividad y batalla en el exterior, pero al mismo tiempo reinará la paz en tu interior. Un momento ideal para tomar iniciativas o, simplemente, desplegar una desbordante actividad. Además, una sutil buena estrella te preservará, secretamente, de las adversidades y los fracasos.

Sagitario

Tras haber seguido un camino y perseverado en él durante mucho tiempo ahora te llega el momento de darle un giro radical a tu vida, o a alguna importante faceta de la misma. Es un giro que ahora te va a doler mucho y no lo querrás aceptar, pero con el tiempo te alegrarás mucho de que todo esto haya sucedido.

Capricornio

Este nuevo día estará lleno de sobresaltos para ti, aunque al final lo superarás con éxito. Decisiones que hay que tomar y que se mezclan con nuevos problemas y sorpresas que surgirán a cada paso. También la vida íntima y el ámbito familiar te van a traer sorpresas, pero conviene que te lo tomes con serenidad.

Acuario

Esperas algo que quizás no llegue, aunque esto no impedirá que si lo haga un poco más adelante. Tendrás que afrontar un día en apariencia negativo, pero más tarde descubrirás que en realidad no lo era tanto. Tendrás la sensación de que todo te sale al revés, pero en realidad eso te pasará con cosas de poca importancia.

Piscis

Ten cuidado con los gastos y con los negocios e inversiones, debes estar muy atento a lo que haces porque podrías llevarte una sorpresa algo desagradable. Eres bueno y confiado, pero te mueves en un mundo lleno de tiburones y ahora te van a dar una buena dentellada como no te protejas. Ten cuidado con dejar dinero.