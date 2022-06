Estamos en la emporada de Géminis y llega la Luna llena en Sagitario. Los signos zodiacales se encuentran en un momento donde tendrán que tomar decisiones claves en su cotidianidad, pero sin precipitarte. Además, algunos de los signos pueden ser influenciados por la energía de la "Superluna de Fresa" y así tener la sabiduría para escoger por el rumbo correcto. Conoce las predicciones de los astros para este martes 14 de junio del 2022.

Aries

La Luna llena te va a traer un día de grandes contrastes y cambios, que podría comenzar muy bien pero de repente dar un giro tan súbito como radical, sobre todo en el trabajo. Quizás podría ser el destino o incluso podrías ser tu mismo quien de ese cambio que ponga todo patas arriba, pero no será un mal día.

Tauro

Te espera un día de gran actividad, trabajo agotador y sobre todo de obstinarte ciegamente en aquello que deseas conseguir. Las cosas no serán fáciles, pero al final lograrás superar las dificultades gracias a tu indomable voluntad y determinación. No debes esperar grandes ayudas o golpes de suerte, pero vencerás.

Géminis

La Luna llena sacará hoy tu lado más luchador y obstinado, incluso a veces podrás emplear grandes energías en cosas que no te merecen la pena y, sin embargo, dejar de lado a otras en las que deberías centrarte más y dedicarles mucha más actividad y energía. Pero a pesar de todo acabarás teniendo un día fructífero.

Cáncer

No todos los días pueden ser felices o estupendos y este día de hoy va a empezar bien, pero según vaya avanzando también se va a ir complicando y se te irá poniendo más "cuesta arriba". Pero no debes venirte abajo, no importa mucho si los otros te comprenden o no, a veces hay que darse permiso para estar mal.

Leo

Todo indica que la Luna llena de hoy podría afectarte muy favorablemente porque te sentirás poderoso e invencible, casi arrollando todos los obstáculos. También gozarás de una gran inspiración y una suerte que te llevará a obtener triunfos en el trabajo o prepararlos para más adelante. Afortunado para viajar.

Virgo

El día de hoy tendrá cierto parecido con el de ayer, porque en estos momentos estás indignado, ya que sientes que te están haciendo o te han hecho una gran injusticia en tu vida profesional, material o social. Aunque tuvieras todo en contra, no vas a dejarte amilanar y al final, aunque no lo creas, terminarás venciendo.

Libra

Los planetas se pondrán a tu favor en el día de hoy y a poco que hagas por ayudarles verás como las cosas te saldrán como tú deseas. Momento ideal para que despliegues una gran actividad, sobre todo en tu trabajo, pero también será muy inspirado o favorable para relaciones y comunicaciones, o si tuvieras que viajar.

Escorpio

Te enfrentas a un día bueno o inspirado para los asuntos laborales, especialmente para conseguir acuerdos o resolver algunos conflictos y tensiones. Sin embargo, el día podría ser más tenso, crispado o hasta incluso adverso en los asuntos del corazón, donde las cosas se podrían torcer incluso sin que tú hayas hecho nada.

Sagitario

Gran inquietud o preocupación por los asuntos monetarios o el patrimonio, y es hacia ese ámbito donde vas a dirigir toda la actividad y las iniciativas. Esta preocupación vendrá causada por un pequeño revés que realmente no tiene tanta importancia, aunque sí podría hacerte perder la seguridad que tenías en ti mismo.

Capricornio

La Luna llena puede traerte un día bastante bueno, inspirado o de importantes oportunidades con respecto al amor o quizás simplemente para goces y placeres. En realidad, en todos los ámbitos, hoy las cosas tienden a salirte bien o te sentirás algo más seguro o inspirado para encontrar la solución de los problemas.

Acuario

Hoy ayudarás a otros u otros te van a ayudar a ti, o ambas cosas, pero está claro que podría ser un día bastante bueno y te conviene dejarte guiar por lo que te diga tu corazón. Tanto ahora como en el pasado has ayudado a muchos y por eso llega el momento inexorable en que el destino va a tener que ocuparse de ti.

Piscis

No hay duda de que hoy te levantarás bastante guerrero, tal vez sea el efecto de la Luna, pero si no sujetas tu carácter, hay riesgo de que las cosas no te salgan todo lo afortunadas que realmente te merecerías. Debes sustituir la astucia por ese ardor guerrero y vas a conseguir muchas más cosas en el trabajo y en casa.