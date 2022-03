Estamos en la temporada de Piscis. Los signos zodiacales deberán procurar no precipitarse a tomar elecciones que puedan llevarlo a malos entendidos con sus allegados y a malgastar su energía. Es por eso que tendrá que reflexionar sobre las opciones con las que cuenta y, de ser necesario, no dude en pedir el consejo de alguien de su confianza. Conoce las predicciones de los astros para este martes 15 de marzo del 2022.

Aries

Hoy vas a dar un paso muy interesante para sentir que tienes todo funcionando como deseas y que no va a haber ya ninguna pega en esos temas y gestiones que tienes entre manos. A partir de ahora todo fluye con mucha más claridad y felicidad.

Tauro

Debes estar pendiente de ciertos asuntos que no puedes olvidar, ya que eso supondría un retroceso o un perjuicio en cierto modo, quizá en el plano económico. No te permitas el despiste, ya que hay personas que dependen de tu atención en esto.

Géminis

Las redes sociales pueden convertirse hoy en un instrumento poderoso si sabes utilizarlas bien. Analiza lo que lees o lo que twitteas, no vaya a ser que des más información de la necesaria. Debes protegerte ante ciertos riesgos.

Cáncer

Si hoy no es tu día más animado, no por eso debes dejarte llevar y no tomar parte en una conversación o en una reunión. Al contrario, lo que te conviene es tomar parte activa, te vendrá muy bien. Expandirás tu manera de expresarte y la comunicación.

Leo

Ojo con el peligro de tener demasiada ambición y estar pendiente en exceso del dinero y de lo que éste trae consigo, que a veces son demasiadas preocupaciones. Debes relajarte en este aspecto todo lo que puedas. Mira más allá para ver claro.

Virgo

No descartes que hoy te lleves un pequeño susto en algo relativo a la salud. En cualquier caso, se va a resolver mucho antes de lo que crees y con mucha mejor resolución de lo que esperabas. No debes preocuparte demasiado.

Libra

Vuelven a ti ciertas ideas poco amables sobre una persona que crees no se está portando bien contigo, y puede que sea cierto. Pero de momento, vas a tener que tratar con ella, hazte a la idea. Procura mantener un tono distante, aunque educado.

Escorpio

Darás un buen paso en un tema relacionado con estudios o con ampliar conocimientos, porque te afianzas en que te interesa mucho y no te importará echarle muchas horas, pero te sentirás feliz de hacerlo. Eso se lo contarás a tus amistades hoy.

Sagitario

Se inteligente y no digas todo lo que sientes sobre una persona con la que tienes una gestión importante pendiente. Lo más sabio es hablar lo menos posible y actuar de manera discreta hasta terminarla. Después verás que te has salido con la tuya.

Capricornio

Si estás pendiente de la tecnología o intentas sacarle el mejor partido para tus intereses personales, te irá muy bien hoy con ello. Además, alguien estará dispuesto a darte una buena idea. Acéptala de buen grado y ponla en práctica.

Acuario

No tomes hoy ninguna decisión importante, sobre todo aquellas que signifiquen firmar documentos a largo plazo. Sucederá algo que puede hacerte cambiar de idea y tendrás que replantearlo todo. Espera esos acontecimientos.

Piscis

Hay cierta tormenta en algunos miembros de la familia que te preocupa porque realmente no ves fácil una solución, pero culparte de ello tampoco lo va a solucionar. Busca ayuda en alguien ajeno, alguien con experiencia o un profesional.