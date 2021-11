Estamos en la temporada de escorpio y pronto llegará la Luna Llena en Tauro. Los signos zodiacales pueden sacar provecho de este momento para usar esa nueva energía para encarar la recta final en esos proyectos que se plantearon cumplir antes de que finalice el año. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 15 de noviembre de 2021.

Aries

Tienes tus retos personales claros y uno de ellos es buscar ese hueco que ahora te es tan necesario para tus asuntos personales. Tendrás que negociar con la familia o con la pareja para lograr ese tiempo, busca aliados porque te van a hacer falta.

Tauro

No podrás hoy ir demasiado lejos con un razonamiento que no es demasiado oportuno y alguien te lo puede rebatir con bastante facilidad. Observa la reacción y ajusta tu discurso con más habilidad. Si ves que no convences, quizá debas reflexionar porqué.

Géminis

Lo que te propones conseguir está ya mucho más cerca de tu mano. Has dado pasos que te han convencido de que eres capaz y eso es algo que te conviene mucho. Sientes un gran alivio y calma interior. Te recompones emocionalmente.

Cáncer

Ten cuidado con alguien que se quiere atribuir los méritos de un trabajo que has hecho tu. No le dejes y demuestra que tu puedes llevar la voz cantante en una reunión o a la hora de hacer un proyecto importante. Debes empoderarte.

Leo

Intentas algo que tiene sus riesgos desde el punto de vista emocional y es jugar a varias cartas con los sentimientos de alguien que no se atreve a caer del todo en tus redes amorosas. Ten cuidado con lo que haces, pueden surgir algunos conflictos.

Virgo

Es importante que tengas claras las cosas que pueden suceder en un tema laboral y vayas pensando los posibles escenarios, aunque sea simplemente para tu tranquilidad. Tener esa información te ayudará, aunque no suceda de inmediato.

Libra

Hay desconcierto y poca claridad en un tema que te afecta bastante y que tiene que ver con una herencia o un tema legal o algo que está en litigio. No te dejes envolver por las palabras que serán bastante falsas. Busca los datos y los hechos, lo más objetivo.

Escorpio

Prepara tu mente y ponte en alerta porque tendrás que ampliar conocimientos o investigar en un campo que hasta ahora no habías tocado. Lánzate a él, puede ser un proyecto de envergadura y va a necesitar de todo tu entusiasmo.

Sagitario

El miedo no te servirá para nada y puede ser muy paralizante, así que si tienes que hacer algo que no te apetece nada y que te provoca temor de alguna clase, debes planteártelo como algo que vas a superar. Es la mejor manera de vencerlo.

Capricornio

Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu vida y lo sabes, aunque a veces te cuesta reconocerlo porque suponen un esfuerzo, eso es así. Pero hacerse la víctima todo el rato no conduce a nada. Eso debes tenerlo muy claro.

Acuario

Quizá recibas una lección que no esperas por una decisión que tomaste y que hizo daño a una persona que no se lo merecía. Ahora te darás cuenta de las consecuencias y eso te trae pesadumbre. Aún es tiempo de pedir perdón.

Piscis

Te llenará de orgullo algo que has conseguido o que ha conseguido una persona a la que quieres mucho y que ahora por fin llega a algo muy importante. Eso te hace sentir una alegría inmensa. Puedes contarlo y compartirlo, todo el mundo se alegrará.