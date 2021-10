Esta época de Libra es propicia para que los signos zodiacales se renueven de energía. Se avecinan días de descanso y pueden ser una buena oportunidad para reflexionar sobre aquello que anhela alcanzar de cara al futuro o bien finalizar objetivos del pasado. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 15 de octubre de 2021.

.

Aries

Medita fríamente los inconvenientes cotidianos. Replantearte los caminos a recorrer te dará la seguridad de elegir correctamente. Las relaciones humanas te brindarán la confianza necesaria. Te sentirás en familia. Analiza bien antes de tomar decisiones de las que podrías arrepentirte. El futuro depende de la armonía.

Tauro

Tendrás que dejar de lado algunas actitudes que te caracterizan para alcanzar cierto éxito en el plano sentimental. No caigas en falsedades. Aprovecha el día para hacer realidad tus sueños e ilusiones. No esperes a mañana. Jornada apropiada para actividades románticas con tu pareja. Hoy responderás por tus acciones malintencionadas de tiempos pasados.

Géminis

No eres partidario de renunciar a los retos. Busca encontrar tu propio camino y no te veas dependiente de acciones ajenas. Ellos nunca tomarán tus asuntos con la seriedad con la que tú lo harías. Apoya más a tu pareja en lo laboral. No te abstraigas de esa parte de su vida. Deja los enfrentamientos constantes con tu superior y muéstrate más inteligente.

Cáncer

Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos. Es difícil cambiar ciertos hábitos que están profundamente arraigados a nuestra personalidad. Solo la voluntad férrea te ayudará en la tarea. No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu pareja.

.

Leo

Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio. Aprende a balancear tu tiempo entre el ocio, el trabajo y el amor. Intenta hacerte un momento para compartir experiencias con tu pareja. Que el frenesí laboral no acabe con tu relación. Intenta realizar un cambio en tu rutina laboral cotidiana el día de hoy. Explora nuevas formas de realizar tus actividades.

Virgo

Día de grandes satisfacciones en lo respecta a lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos. No podrás evitar estar lejos físicamente de tus seres queridos. Recuerda que no hay distancias para el amor. El amor está llamando a tu puerta, abre los ojos y no lo dejes ir. Acepta la invitación de esa persona.

Libra

Estarás atrasado en forma continua y, todo el tiempo, irás a contrarreloj. Ansiarás llegar al final del día. No te dejes llevar por las metas inconclusas y vive tu vida a tu manera. La vida en pareja es un aprendizaje contínuo, deja tu orgullo de lado y muestra que ya has aprendido la lección. Se acercan momentos de mostrar decisión y firmeza en las determinaciones, lo que te será difícil debido a tu carácter apacible.

Escorpio

Aprovecha esta jornada para comenzar a buscar información que te ayuden a iniciar tus proyectos a futuro, no dejes pasar más tiempo. Aprovecha este momento de tranquilidad para cargar tus energías y relajar tu mente. Deberás aceptar la posibilidad de estar equivocado en los recientes planteos que surgieron en la pareja. Reconsidera.

.

Sagitario

Las características de tu signo te brindan la posibilidad de enfrentar la vida. La familia tiene un papel preponderante en ese aspecto. Hacer deportes, te ayudará a salir del este momento y te puede evitar males mayores. Excelente para mantener relaciones amorosas ocultas, pero los desgastes y los bajones sentimentales no son buenos amigos. Tu tranquilidad económica está asegurada, ya que a través del tiempo te preparaste para ello. Es hora de disfrutar.

Capricornio

Tus ansias permanentes de vivir y tu descontrol emotivo, hablan por sí solos de los problemas a los que te verás obligado a atender. La salud va acompañada de ciertos sacrificios, trata de fumar menos y tomar mucho líquido. Tu cuerpo lo precisa. La persona que amas necesita de tu tiempo y no de las intrigas extrañas. Los juegos de azar o algún tipo de legado te darán el giro económico que esperabas. Es una excelente oportunidad para pagar deudas.

Acuario

Que tus éxitos recientes en lo laboral sirvan para fortalecer tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor. Aprende a disfrutar de la vida, dejando de lado todo tipo de prejuicios o estereotipos. No le tengas miedo a sentirte como un chico a la hora de divertirte. La infidelidad no tiene lugar en una relación saludable.

Piscis

Conocer a las personas indicadas en tu ámbito laboral, te traerá ventajas. Reserva un tiempo de tu rutina para el amor. Deja que tu corazón sea el piloto. En el amor existen factores que la mente no puede llegar a comprender o resignar. Hoy no querrás escuchar problemas ni más tensiones a tu alrededor. No te viene mal esa desconexión de todo lo que supone negatividad.