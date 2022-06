Estamos transitando las últimas horas del ciclo de Géminis. Los signos zodiacales tendrán que estar atentos a aquellas situaciones adversas que puedan surgir a su alrededor. Esto puede ser una muestra de que es momento de tomar la iniciativa. Incluso podría sorprenderse con lo es que es capaz de hacer. Si necesita un consejo no dudo en pedirsela a alguien de su confianza. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 16 de junio del 2022.

Aries

Hoy volverás a notar de nuevo la influencia protectora de Júpiter, el mejor de los planetas en tránsito por tu signo. De forma inesperada se resolverá un asunto relacionado con papeles o con la justicia, o en su caso se pondrán las bases para que llegue muy pronto esta solución. Triunfo sobre tus enemigos ocultos.

Tauro

Es hora de tomar la iniciativa, de plantar cara a los obstáculos y problemas, porque lo que en otro momento salió mal, ahora te podría salir bien. Has aprendido de los fracasos y te has fortalecido con las dificultades, por eso ahora ya no eres el mismo y tus resultados tampoco van a serlo. Marcha hacia adelante con fe.

Géminis

El Sol está transitando por tu signo desde hace ya varias semanas y hoy te podría traer un gran éxito o una gran alegría en algo que para ti es especialmente deseado o importante. Cuando menos te lo esperes el destino te va a sorprender y pondrá al alcance de tu mano algo que anhelabas tener desde hacía tiempo.

Cáncer

Hoy habrá un peligro que por encima de todo debes evitar, confrontar o pelearte con tu pareja o alguna otra de las personas que más quieres. Quizás ahora quedes por encima, pero luego te vas a sentir fatal. Debes esforzarte en que en tu vida reine la paz, aunque a veces tengas que aguantar algunas incomodidades.

Leo

Ten cuidado con los enemigos solapados, los complots o las traiciones. A pesar de tu gran seguridad y la suerte que siempre te acompaña, hoy te podrían jugar una mala pasada. Tu buena estrella nunca te abandona y siempre triunfas sobre este tipo de personas, pero a pesar de todo conviene que tengas cuidado.

Virgo

A veces te sientes bastante mal porque luchas, te sacrificas y tienes un montón de virtudes, pero, sin embargo, estas cosas parece que no dan fruto o si lo hacen solo es con mucho tiempo. Pero hoy te espera un gran alegría porque podrás recoger ese fruto o recibir algún tipo de reconocimiento que no esperabas.

Libra

Hoy no te espera un día demasiado agradable, te enfrentas a problemas inesperados o hasta incluso a alguna traición en tu trabajo y debes tener los ojos bien abiertos. Los que antes han sido tus colaboradores y quizás también tus amigos ahora tal vez podrían dejar de serlo. Lo importante va a ser parar el golpe.

Escorpio

Te espera un día bastante feliz, o bastante bueno, o quizás ambas cosas. El destino está interviniendo en favor tuyo, tanto si lo sientes como si no, pero pronto comprobarás que eso es lo que está ocurriendo. No te pierdas en cavilaciones y aprovecha este momento para darle un fuerte avance a tu vida y tus sueños.

Sagitario

Hoy deberás enfrentarte a alguna pena o una preocupación en tu vida íntima, quizás un desengaño o un conflicto pasajero con tu pareja. Solo es una crisis pasajera, pero en caso contrario el destino sacará de tu vida a alguien que no te conviene y tarde o temprano tú mismo terminarás viéndolo y alegrándote.

Capricornio

Al contrario del día de ayer, hoy van a predominar más los sacrificios, aunque esto no significa que estemos ante un día malo o desafortunado. Se presentarán problemas inesperados o podrían llegarte noticias respecto a una enfermedad de un ser muy querido. Los momentos de paz y felicidad te duran poco.

Acuario

Hoy recibirás una gran alegría relacionada con tu vida íntima, la familia o los hijos, algo que no esperas, pero que te podría hacer muy feliz o traerte una gran paz. Visto desde el exterior parecerá que te espera un día normal y corriente, pero dentro de tu corazón algo va a suceder que te puede hacer muy dichoso.

Piscis

El destino traerá a tu vida una gran ayuda para sacarte de tus dificultades o bloqueos laborales o financieros. Todo lo que haces por los demás siempre regresa, de un modo u otro, a tu vida. Ahora estás ante un dilema o una situación difícil, pero el destino pondrá en tu camino a quien te dé la ayuda que necesitas.