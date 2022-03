Estamos en la temporada de Piscis. Los signos zodiacales tendrán que atravesar situaciones en donde no lograrán llegar al acuerdo que deseaba. Esto no debe evitar su progreso, sino que tiene que servir para que pueda expandir sus ideas y encontrar otras alternativas. Es por eso que debe enfocar su energía en lo que realmente es importante. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 16 de marzo del 2022.

.

Aries

Hoy no te va a interesar para nada el pasado y en muchos sentidos es una gran idea. Además, significa que vas a buscar tu lugar o centrar tus intereses en lo más nuevo. Te sentirás a gusto y con energías de sobra para emprender nuevos caminos.

Tauro

Te conviene agradecer públicamente una oportunidad profesional o de negocios que te han dado ahora, mejorarás tus relaciones sociales y conseguirás que se fijen en ti muy positivamente. No debes dejar de hacerlo incluso si no te apetece mucho.

Géminis

Has tomado una decisión laboral que es bastante conservadora, pero a la vez muy acertada porque en esta ocasión no debes de correr riesgos. Ahora tienes las cosas mucho mejor controladas y eso te hace estar con más calma y sentir comodidad.

Cáncer

Vas a obtener una victoria de alguna clase, aunque solo sea moral, ya que te darán la razón en un tema por el que llevas tiempo peleando. Una sensación de paz y equilibrio te llenará interiormente. Por fin la pelea ha terminado y a tu favor.

.

Leo

Ciertos acontecimientos te van a provocar presión emocional y eso hará que sientas cierto desasosiego interior, muy poco habitual en ti que sueles tener todo muy claro. Poco a poco recuperarás tu posición y sabrás mantenerla adecuadamente.

Virgo

Pones en una balanza lo que te interesa de una persona y lo que no y debes pensar que desconoces muchas cosas de ella y que quizá debes de conocerla mejor antes de decidir cómo actuar. Eso es una buena reflexión y debes actuar en consecuencia.

Libra

Sales hoy un poco de cierto estado de confusión, ya que recibes una noticia que te aclara el panorama, sobre todo en temas presentes que están relacionados con la familia. Avanzan en positivo todos esos frentes abiertos que se van solucionando.

Escorpio

Quizá sientas cierto resquemor porque ves que alguien ha conseguido brillar profesionalmente más que tu. Frena tus pensamientos en este sentido cada vez que aparezcan, no son sanos y no te hacen ningún bien. Céntrate en ti.

.

Sagitario

Hoy te sientes con mayor calma y con más ganas de dejar de lado lo que te molesta o algún tema que no es prioritario y es aburrido. Pero ten en cuenta que eso no significa que no lo hagas, ojo. Debes terminar ese asunto cuanto antes.

Capricornio

No te niegues a escuchar las palabras de un familiar que pueden ser mucho más reparadoras de lo que piensas y que te pueden enseñar un camino que te conviene seguir. Date esa oportunidad y dásela a esa persona que se interesa por ti.

Acuario

Últimamente no sabes muy bien a qué carta quedarte porque vas demasiado deprisa con una persona a la que conoces desde hace poco. Esperas que te respondan a tu mismo nivel y eso es complicado. Intenta equilibrar todo a tu alrededor.

Piscis

Esperas un golpe de suerte y lo cierto es que no se va a producir fácilmente, así que es mejor que seas lo más realista posible para solventar esos temas que tienes encima de la mesa en este momento. Si lo analizas bien, darás con una solución.