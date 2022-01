Nos hallamos en los últimos días de la temporada de Capricornio y en sólo unas horas llegará la primera Luna Llena del año, la Luna de Lobo. La misma influirá en la suerte y el destino de algunos signos zodiacales. En ese sentido, esto puede favorecer en la toma de decisiones y sumado a la energía, este momento puede ser bueno para tratar de seguir adelante con cada uno de sus objetivos. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este lunes 17 de enero del 2022.

Aries

No es nada negativo que te tomes de la mejor manera eso que ahora debes de hacer para cuidar más tu organismo. Quizá es un sacrificio en muchos sentidos, pero si te lo tomas con buen humor, te será más fácil. Al final te alegrarás de haber vencido tus miedos.

Tauro

No creas que te será fácil dar una explicación de algo que has hecho y que no es del todo correcto. Quizá debas utilizar tu lado más simpático y persuasivo para que eso que debes contar sea acogido con algo de comprensión. Debes intentarlo, al menos.

Géminis

Vas a saber emplear muy bien tu tiempo para que todo lo que tienes entre manos de un salto cualitativo, sobre todo lo que tiene que ver con trabajo intelectual. En ese campo vas a tener un plus de actividad. Te merecerá la pena cualquier esfuerzo.

Cáncer

Si no sabes cómo enfocar un asunto que te resulta violento con la familia o un amigo, pide consejo a alguien que está acostumbrado a gestionar temas que tienen que ver con las emociones o la psicología. Sus indicaciones serán fundamentales.

Leo

Cada vez que piensas en esa persona te asaltan ciertas dudas porque no sabes qué pensar de ella, pero no es bueno que te obsesiones con eso. Simplemente observa cuáles son sus reacciones y cómo actúa contigo. Después ya tomarás una postura clara.

Virgo

Las experiencias anteriores, en cualquier aspecto de tu vida, son hoy una fuente de inspiración para ti y las que debes tener muy presente a la hora de hacer cualquier movimiento. Guíate por ellas y construye tu realidad con bases sólidas.

Libra

Mira bien a tu alrededor y fija tu interés en lo que signifique asegurar tu futuro de alguna manera. Esto quiere decir que intentes actuar de manera inteligente con alguien que tiene más poder que tu. No malgastes tu tiempo en otras cosas.

Escorpio

No debes ejercer la crítica de un manera despiadada o poco sutil con alguien que espera de ti algo más que eso. Quizá que le enseñes algo o que le ayudes en algún trabajo que sea complicado. Ponte a su lado sin ninguna condición.

Sagitario

No esperes que las cosas profesionales vengan solas porque nada llega si no es con esfuerzo, sea el que sea. Quizá ha llegado el momento de darte cuenta de esto y de lanzarte a alguna aventura profesional. Pero mantén los pies sobre la tierra.

Capricornio

Lo que emprendas hoy va a estar en la línea de esas cosas que esperas conseguir pronto y desde luego, la suerte va a estar de tu lado, así que aprovecha el día. Todas las conversaciones serán a tu favor. Hay buena corriente de comunicación.

Acuario

Crees que lo que has conseguido hasta el momento es mucho y no es incierto, pero eso no quiere decir que te sientas por encima de nadie. Debes tener en claro que la soberbia no es algo que te traiga buenos resultados. Si actúas con prepotencia, algo fallará.

Piscis

Un poco de soledad te puede venir bien, o al menos evitar demasiado ruido o bullicio cerca de ti al comienzo de esta semana. Así podrás hacer más actividades individuales que te ayuden a centrarte en lo que verdaderamente te interesa.