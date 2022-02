Estamos cerca del final de la temporada de Acuario y pasó la luna llena de Leo, denominada "Luna de Nieve". Los signos zodiacales se encuentran renovados de energía y tendrán que tratar de enfocarse en analizar su cotidianidad. Se aproximarán momentos en donde deberá tomar decisiones, pero tendrá que ser cauto con ello porque puede ser contraproducente en el futuro. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 17 de febrero del 2022.

Aries

Te haces demasiadas preguntas y no encuentras las respuestas adecuadas hoy porque no es el día ideal para ello. Lo que quieres cambiar de tu vida, puedes hacerlo, pero debes dar pasos firmes y contundentes. Y sobre todo confiar en tus posibilidades.

Tauro

Vas a salir victorioso o victoriosa de una pugna que quizá solo sea un debate de ideas, pero que ahora te sabe muy bien ya que se demuestra tu valía y que puedes manejar una situación complicada con solvencia. Te observan con admiración.

Géminis

Caminarás hoy por ciertos temas espinosos en el trabajo, pero no debe preocuparte nada lo que piensen de ti porque al fin y al cabo con tu actitud no le quitas a nadie nada, al contrario. Cada uno debe seguir su camino, tenlo ahora claro.

Cáncer

Querrás estar mucho más tiempo del que tienes dedicándote a una actividad que te gusta mucho, pero ten cuidado si es algo relacionado con el ejercicio o el deporte, porque debes medir tus fuerzas y no excederte. Todo en su medida es más conveniente.

Leo

Te gustaría solucionar una situación familiar que hace tiempo no anda muy bien, pero piénsalo mucho antes de tomar alguna decisión o dar un paso, porque a lo mejor puedes salir perdiendo. Debes esperar un poco y valorar todo en su conjunto.

Virgo

No te dejes llevar por la manipulación de alguien que quiere hacerte creer que le debes algo o que tienes que estar a su servicio. Cuanto antes te alejes de esa persona, mejor te vas a sentir. Es tóxica y te sentirás mejor cuando lo veas desde lejos.

Libra

Guardar rencor no es algo que traiga nada bueno, así que procura dejar ir toda esa sensación negativa que tienes contra una persona. Recuperarás así alegría y ligereza de espíritu y eso te conviene mucho más que instalarse en la negatividad.

Escorpio

Sabes que tienes que tomar una decisión porque estás agotando tus fuerzas en una relación que ya tiene demasiados altibajos. Pide consejo, te servirá de mucho escuchar desde otra perspectiva. Pronto verás lo que deseas de verdad.

Sagitario

Deja claro que por mucho que te insista, no vas a ceder ante alguien que te está llamando o mandando mensajes sin cesar. No te va nada su rollo, su estilo de vida, ni sus amigos. Hazlo saber y así cuanto antes cortará esa relación no deseada.

Capricornio

Frustrarse una y otra vez no lleva a ninguna parte, así que debes valorar si no toca ahora moderar tu ambición. A veces no merece la pena pelear por algo que está completamente fuera de tu alcance. Pon tu mira en lo que sea realista y práctico.

Acuario

Estarás muy pendiente de un tema oficial que puede cambiarte la vida, ya que significa una oportunidad de futuro. Pero con ansiedad no vas a resolverlo antes. No le des vueltas, espera, no puedes hacer nada más. Las circunstancias están variando.

Piscis

Una llamada de teléfono o un mensaje te puede ayudar a solucionar más cosas de las que crees con la familia, aunque no deberás hacer tanta presión. Cuidado con lo que tensas la situación.