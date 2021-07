Los 12 signos del zodíaco tendrán un día muy cargado en cuanto a lo emocional. Este sábado es un día oportuno para comenzar con los pendientes que tengan en el hogar o para salir a tomar aire, algunos prefieren quedarse en casa pero respirar naturaleza de vez en cuando no viene mal.

Aquellos que estén trabajando deberán prestar atención, más aún a la toma de decisiones. Día para desplegar la creatividad.

Aries

Aproveche el sábado para descansar su mente y empiece por hacer las tareas pendientes que viene postergando en su casa. Hacer arreglos o cambios en los hogares hace bien internamente. Sentirá compañía y alegría.

Un color: rosa.

Tauro

Si le toca trabajar será una buena jornada. Si está libre aproveche para completar alguno de sus pendientes, esto traerá sensación de alivio. Hacer cálculos lo animará a pisar más fuerte con los proyectos que tenga en mente. El amor está distante.

Un color: verde claro.

Géminis

Gran día para analizar logros y metas pendientes. Encontrará tranquilidad en el esfuerzo y dedicación que le pone a sus responsabilidades. Su parte afetiva está en búsqueda de la perfección. Debe sentirse aliviado.

Un color: marrón claro.

Cáncer

Día para organizar alguna salida con amigos o la persona con la que tenga ganas de estar. Quedarse en casa es una tendencia habitual de los cancerianos y el contexto actual invita a hacerlo, pero no desestime respirar aire de vez en cuando. No se quede sentado.

Un color: gris.

Leo

Es un día para aceptar que hay relaciones que lastiman, analice si la mayor parte del tiempo compartido es positivo o negativo. No asuma como normal aquello que es tóxico. Limpie sus pensamientos, oxigene y liberese.

Un color: violeta.

Virgo

Este signo sabe dar el primer paso. Anímese a empezar un proyecto o emprendimiento, le hará bien sin importar el resultado. Para alcanzar el éxito hay que probarse, pero esto no implica que deba sobre exigirse.

Un color: rojo.

Libra

Practique dejar los nervios excesivos a un lado, evite la tendencia de responder mal o generar confilctos innecesarios. Explore su mejor parte para conectarse con ella. Tome conciencia y haga las revisión necesarias. El impulso es más con uno mismo que con otros.

Un color: verde oscuro.

Escorpio

Hay personas malintencionadas, pero no necesariamente se encuentran en su entorno o comparte tiempo de su vida con ellos. No piense mal de más, es algo negativo y lo cargará de energías que no necesita. Apele a los simple y sencillo. Tiene virtudes para encontrar la paz.

Un color: azul.

Sagitario

Medie su enojo con personas de su entorno y busque que reine la paz. Opte por actividades que lo relajen o diviertan. Este día es especial para resultados positivos que lo llenarán de entusiasmo para empezar la semana.

Un color: dorado.

Capricornio

Será un día con mucho trabajo interno, reflexiones y pensamientos profundos que ayudarán a pensarse a sí mismo. El autoconocerse ayuda a corregir errores propios, esto es quererse y querer a los demás. Tiene fortaleza para conseguir sus propósitos.

Un color: morado oscuro.

Acuario

Los acuarianos estarán en apertura emocional. Es un día para reconocer cuáles son sus errores o cuáles son los que su pareja les plantean. Su pasión natural por la libertad y reserva puede generar conflictos en relaciones afectivas.

Un color: mostaza.

Piscis

Los piscianos encontrarán propósitos para dar fin a conflictos con sus parejas. Analice y reconozca qué reclamos podría evitar. Cambias los modos de relacionarse no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Profundice.

Un color: coral.