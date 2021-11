Actualmente estamos en la temporada en escorpio. Además, en unos días llegará la Luna Llena en Tauro. Los signos zodiacales deben usar esa nueva energía que obtuvieron en este tiempo y enfocarse a tomar diferentes decisiones. Tiene que analizar muy bien cada una de ellas porque puede influir negativamente en el futuro. Conoce los pronósticos de los astros para este miércoles 17 de noviembre de 2021.

Aries

Es cierto que tu inteligencia a veces va demasiado deprisa en comparación con el resto de las personas cercanas, quizá debido a tu profesión. Debes frenarte un poco porque te puede traer problemas de comunicación. Modera ese impulso, aunque te cueste.

Tauro

Atención a los bienes o recursos compartidos. Si un socio o un compañero te pide un compromiso mayor con un negocio, asegúrate de que no esté descargando en ti responsabilidades que son suyas y no tuyas. Cuanto más claro esté todo, menos líos habrá.

Géminis

Has demostrado un alejamiento total de alguien que te ha dado mucho y se ha portado siempre muy bien contigo. No creas que eso es algo que te beneficia, porque has roto cadenas de afecto importantes. Será algo que te pasará factura dentro de poco.

Cáncer

Recoges beneficios en algún sentido, no tiene por qué ser materialmente, pero sí se abre una puerta a una oportunidad o alguien que se alejó vuelve a estar en contacto contigo. Disfrutarás de todo eso porque te das cuenta de que todo es cambiante.

Leo

Se abrirá una puerta que te va a permitir encontrarte con alguien especialmente querido o un colega al que valoras mucho. Eso te facilita algún aspecto importante, pero sobre todo te da energía emocional a la hora de abordar un trabajo o una meta nueva.

Virgo

Volverás a hacer algo que desde hace mucho tiempo no podías y eso te traerá una sensación extraña. Sentirás como si el tiempo no hubiera pasado, y flotarás en él. Pero también será algo gratificante que te va a dejar buen sabor de boca.

Libra

El orden será hoy importante para realizar una tarea que es complicada o requiere paciencia. No te saltes ninguna etapa, ya que de esa manera podrás llegar a terminarla con total seguridad y con un resultado inmejorable.

Escorpio

Harás un favor a alguien, un vecino o alguien poco conocido al que has decidido ayudar desinteresadamente y es algo que va a ser clave para esa persona. Te demostrará su agradecimiento pronto, porque lo cierto es que le hace mucho bien.

Sagitario

Dejaras mucha libertad de acción a una persona de la familia, y eso te lo van a agradecer mucho ya que esa confianza que depositas en él o en ella, va ser muy importante para su evolución personal y además afectará positivamente a otras personas.

Capricornio

Te será muy útil utilizar las habilidades sociales para cambiar tu opinión sobre alguien del trabajo con quien habías empezado con mal pie. Un momento de relax te ayudará a recomenzar con más empatía. Ese acercamiento es muy positivo.

Acuario

Los asuntos materiales pueden dar un vuelco favorable hoy. Si es algo relacionado con casas, alquileres o ventas, se producirá una situación externa que te favorece. Pon mucha atención a todo y prepárate para actuar con cierta rapidez.

Piscis

Hay un cierto nerviosismo en un ambiente profesional porque se están produciendo desequilibrios y elecciones que afectan a mucha gente. No te debes dejar llevar por ese malestar. No te haría bien y te puede afectar incluso en lo físico.