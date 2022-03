Estamos en las últimas horas de la temporada de Piscis. Los signos zodiacales tendrán que abrir sus mentes a nuevas y diferentes ideas. Además, en este fin de semana que se avecina puede retomar actividades que ha dejado por distintas razones. Eso puede llenarlo de energía para poder seguir adelante en sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 18 de marzo del 2022.

.

Aries

Aprovecha el fin de la semana en algo que te haga sentirte bien, ya sea una sesión de spa o un ejercicio suave que mejore tu circulación y te ayude a respirar mejor. Plantéate hoy dejar malos hábitos, es algo que ya tardas en hacer.

Tauro

Sabrás muy bien qué es lo que hoy más te conviene en un tema en el que las cosas se han puesto delicadas en general y aunque no es un problema directamente tuyo, sí puede afectarte. Acertarás si sabes comprender cuanto antes lo que pasa.

Géminis

Si te dan la oportunidad de aprender cualquier disciplina o herramienta de trabajo nueva, no la dejes pasar. Cuanto más entusiasmo demuestres, mejor te vendrá en todos los sentidos. Te beneficiará ahora, pero más en un futuro próximo.

Cáncer

No abrir tu mente y quedarte en lo de siempre, no te va a ser de utilidad hoy. Al contrario, deja que nuevas maneras de organizar ciertos temas o la tecnología, sirvan a tus intereses. Es lo mejor, incluso si eso ahora te exige un esfuerzo añadido.

.

Leo

Alguien que no te cae muy bien va a intentar ganarse tu aprecio y conversará contigo para lograrlo. Reconoce el esfuerzo que hace, lo notarás mucho hoy en una reunión social, baja tus defensas. No es tan fiero el león como lo pintan.

Virgo

La luna llena de hoy va a tener su aspecto más influyente en todo lo relacionado con lo que más te hace sentir con ligereza y te deja volar la mente hacia territorios donde encuentres comodidad. Hay toda una serie de sensaciones esperándote.

Libra

Si pones de tu parte, las cosas van a mejorar mucho con la familia, sobre todo con la política. Esos pequeños roces y esas cosas en las que no coincidís van a pasar a un segundo plano muy necesario. Te das cuenta de que cada uno tiene su perspectiva.

Escorpio

No debes culparte más con lo que no has podido conseguir, porque lo cierto es que en este momento lo que te conviene es ver el vaso medio lleno. Si haces ese ejercicio, verás lo mucho que tienes. Agradece eso, es lo más importante.

.

Sagitario

No estás hoy por la labor de seguir las reglas de nadie, así que vas a estar muy a tu aire y conseguirás hacer cosas que te apetecen mucho. Una tarde sin compromisos sociales o con un amigo de toda la vida, te sentará de maravilla.

Capricornio

Si propones planes divertidos, en especial si se trata de una escapada corta a un lugar con cierto misterio o cargado de curiosidades, tendrás éxito. Te seguirán con entusiasmo, sin poner pegas. Todo transcurrirá con muy buen tono.

Acuario

Si hace poco has conocido a una persona que te ha entusiasmado por su modo de pensar o por el mundo en el que se mueve, debes de llevar cuidado, porque si no ves la verdad, vendrá una decepción. Intenta tomar distancia y poner objetividad.

Piscis

Retomas una actividad que antes te sentaba muy bien y que habías dejado por pereza o falta de tiempo. Encuentras de nuevo en ella una especie de bálsamo espiritual. Si está conectada con el ejercicio, aún mejor. En ese terreno ganas mucho en todos los sentidos.