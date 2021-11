Actualmente nos encontramos en la temporada de escorpio. Además, mañana llegará la Luna Llena en Tauro. Los signos zodiacales deberán aprovechar esa energía en tratar de alcanzar esos objetivos que anhelan. Asimismo, hay que evitar en esta jornada los malentendidos y todas aquellas expresiones que pueden derivar en un conflicto. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 18 de noviembre de 2021.

.

Aries

No trates de imponer tus ideas y deseos a los demás porque te agrandará el conflicto y podrás tener serias consecuencias. Dedícale tiempo a una rutina de ejercicios, te aliviará esos dolores de espalda que tanto te han estado molestando. Supervísalos con tu médico. El mando de la relación se te va de las manos. Descubrirás que en el amor no es posible actuar por la fuerza sino con la palabra. En cuanto a tu trabajo, no te duermas y sigue esforzándote, porque hay muchos que quisieran estar donde tú estás.

Tauro

Es posible que en tu trabajo te encuentres con noticias, que en realidad son rumores o chismes, y que pueden entorpecer tu imagen. Planificar siempre es positivo en la medida en que recuerdes no ser demasiado estricto con tus planes. Sé flexible y evalúa cambios inesperados. La desconfianza, la inseguridad y los celos se apoderan de ti, trata de ver las cosas como son. Cuidado con la indiscreción. Verifica todos los detalles en tu trabajo o lugar de estudio, todas las veces que sea necesario, aunque estés apurado.

Géminis

Luchas feroces de poder en el ámbito laboral, conviene usar la diplomacia. Si cedes al deseo del otro no recuperarás energías. Comienza a caminar o continúa con esas marchas que tan bien te sientan. No es mucho el sacrificio y sabes que te van a beneficiar. Los comentarios negativos vuelven como un boomerang, mejor evítalos. No dejes que los de afuera formen parte de tu intimidad. Te pasas la mayor parte del tiempo soñando despierto, te falta motivación. Halla una nueva inspiración o asume nuevas tareas.

Cáncer

Te encontrarás con alguien que te hará interesantes propuestas. No te resultará difícil conseguir la información que necesitas. Es un día para dejar que tu mente hable, estás seguro de lograr lo que pides aunque tengas que esperar para tener respuesta. Di lo que piensas. Precaución, estarás con deseos de festejar todo lujuriosamente y los excesos pueden producir escándalos. Cuida tu pareja. Tienes dinero y bastante. Hoy sientes que la vida te sonríe y que puedes lograr todo lo que te propongas.

.

Leo

Te centrarás en tu casa, la cual puede continuar en expansión. Tal vez esté en puerta una mudanza o cambiar los muebles de lugar. Un malentendido debe ser aclarado, y la única manera de hacerlo es apelando a la más cruda de las verdades. Busca nuevas alternativas a los efectos de la rutina, tu imaginación y sensibilidad están elevadas. Aprovecha el momento. Tus decisiones tendrán una mayor eficacia y con un pequeño esfuerzo podrías avanzar hacia tus proyectos más ambiciosos.

Virgo

Tu disposición mental es más seria de lo habitual y tiendes a ver las cosas con escepticismo. Es momento de reorganizar tus asuntos. Algunas razones no pueden imponerse y no hay que avergonzarse de retirarlas. Evita resultar pedante. En una reunión, podrás conocer a alguien interesante que llene el vacío emocional que tienes. Pasarán momentos increíbles. En los temas comerciales encuentras las condiciones afortunadas. Tus contactos te brindarán algún beneficio económico.

Libra

Este día tiende a estar más cargado de acción de lo habitual, y existe el riesgo de conflictos y luchas de poder. Es hora de que te ocupes de ti mismo y de tu propio bienestar interno, es mejor que emplear toda tu energía y tiempo en los demás o en tu trabajo. Buscarás con empeño los momentos de placer y los hallarás. Disfruta sin culpas, pero mide y evalúa los riesgos que corres. Tus proyectos de trabajo se afianzarán y recibirás un gran apoyo, sobre todo si son de índole humanitaria o artística.

Escorpio

Da rienda suelta a tus mejores sentimientos. Todo indica logros positivos en el trabajo. Momento de agitación por problemas ajenos. Podrás inadvertidamente dejar a alguien de lado por mantener cerrada la boca. No caigas en la introversión. Aprovecha las oportunidades de la vida. Si pasas por una crisis amorosa, encontrarás estímulo para entablar encuentros donde prevalecerá el afecto y el deseo de agradar. Verás un avance en tu economía que comenzará a producirte satisfacciones. Da a conocer tus ideas y proyectos.

.

Sagitario

Lo mejor sería guardar silencio, pero es improbable que las circunstancias te lo permitan. Deberás resolver mil asuntos a la vez. Las cuestiones que te preocupan sólo las puedes responder tú, no esperes que los demás te den la solución. Las interferencias te invaden y no te dejan lugar para el encuentro y la intimidad. Pon límites a la intervención de la familia. Cuando amenacen tu seguridad financiera, no dudes en buscar ayuda porque no podrás solo con todo.

Capricornio

Hoy no hay quién te pare. Cuando te decidas a hacer algo el énfasis está en las amistades cercanas. Deberás aprender a calmar la ansiedad típica de tu signo. Las cosas siempre tienen su tiempo y no todos actuamos de la misma forma. La pasión y los encuentros hasta el amanecer condimentan días de gran intensidad. La pareja estaba necesitando el acercamiento. Eres tan ambicioso que nada te detiene para lograr lo que quieres. Ten contacto con la gente que en realidad puede ayudarte.

Acuario

Estarás muy concentrado, pero sin la suerte necesaria. Trata bien a la gente, porque puedes tener algunos malentendidos hoy. En la guerra y en el amor todo vale, pero esto no significa que debas dejar que otros se aprovechen de ti. Lucha por tus derechos y que gane el mejor. Tu temperamento vivo te abrirá puertas y mantendrás excelentes relaciones con tu pareja. Da todo de ti para estar bien. Si tienes problemas financieros, quizás deberías aceptarlo y tomar cartas en el asunto. Aunque debes tener cuidado con algunos colegas.

Piscis

Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte. Si cierto pesimismo se apodera de tu ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero. Siempre que llovió paró. Respeta tu deseo y afianza el vínculo con tu pareja. Preserva los espacios de afecto para recuperar tus energías. Si deseas prosperar, tienes que saber que no es momento. Eso sí, usa tu creatividad con fines prácticos porque dará resultado.