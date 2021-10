Tras el paso de la época de Libra, los signos zodiacales están renovados de energía y se encuentran en un momento en donde pueden planificar cuáles son aquellas metas que espera alcanzar. Esto lo meditará de una forma ordenada, más práctica y puede favorecer la intuición. Conoce las predicciones de los astros para este martes 19 de octubre de 2021

.

Aries

Mostrar un lado tierno o cariñoso, en el que demuestres tu empatía por los demás, no es algo que te haga parecer más débil, todo lo contrario. Ten claro que eso al final es lo más importante y que te dará satisfacciones. Hay gente que te aprecia mucho.

Tauro

No te conviene hoy refugiarte en tu interior y no dejar salir tus emociones, ya que eso te puede llevar a parecer hostil o que piensen que eres una persona antipática, cuando lo que haces es intentar protegerte. Déjate llevar un poco más sin miedo.

Géminis

No te empeñes en comprender un asunto que tiene que ver con la familia. Alguien ha hecho un movimiento, quizá en propio beneficio, que ahora no puedes conocer, pero en cualquier caso, da el beneficio de la duda. Ya obtendrás respuestas.

Cáncer

No debes dejar que la relación con la pareja vaya por derroteros que no te aportan nada bueno, ya que la monotonía puede jugar en tu contra y provocar que la otra persona busque lo que no tiene. Ojo con esto, puede darte un disgusto pronto.

.

Leo

No pospongas una decisión comprometida, por mucho que te parezca difícil tomarla. Cuanto más tardes en hacerlo, peor serán los resultados. Saca de tu interior la fuerza, porque la tienes, no lo olvides. Podrás controlar la situación dentro de poco.

Virgo

Has tenido un logro profesional porque seguramente has decidido apostar por algo que nadie veía claro. Tu lado más racional te ha ayudado a ello y ahora puedes exhibir ese éxito, pero hazlo con modestia. No hace falta que presumas de ello.

Libra

Si lo que quieres es estabilidad emocional, quizá debas cambiar tu manera de actuar con algunas personas cercanas, ciertas amistades que te llevan de un lado a otro, pero que cada vez te aportan menos. Piénsalo y verás que puedes mejorar en muchas cosas.

Escorpio

Si alguien te dice que tus planes son ambiciosos, quizá no sea nada negativo que reflexiones bastante sobre ello. Un exceso en este sentido puede llevarte a frustraciones completamente innecesarias. Tener sueños, sí, pero no querer lo imposible.

.

Sagitario

Si tienes varios compromisos, no es posible que acudas a todos ni que intentes quedar bien con todo el mundo. Decide por el más divertido y por el que menos estrés te cause para después seguir tu ritmo habitual de cuidados y deporte.

Capricornio

Tienes quizá un nuevo reto delante de ti porque alguien se fija en tus posibilidades y te ofrece la manera de ganar algún dinero extra o de embarcarte en un proyecto. Será positivo, pero controla los detalles, no dejes de preguntarlo todo bien.

Acuario

Hay animación a tu alrededor y te sentirás bastante bien porque hay asuntos que se encauzan por el lado que más te conviene. Por la noche vas a socializarte en un grupo que te trae buenos momentos y con el que puedes conversar distendidamente.

Piscis

No sueles hacerlo, pero hoy debes poner especial cuidado en no apresurarte en decir algo que luego puede traerte consecuencias ya que a alguien le pueden caer muy mal esas palabras o esa opinión que emites. Deja para después emitir tu opinión