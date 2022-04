Las predicciones de los astros para este sábado 2 de abril de 2022 coinciden con una fecha importante en Argentina que invita a la reflexión y a apelar a la memoria. Utilizá la sensibilidad para prestar atención al análisis de cada signo zodiacal en el plano del amor, el trabajo, y el bienestar.

Aries

En el plano del amor, intentá hacerte un momento para compartir experiencias con tu pareja. Que el frenesí laboral no acabe con tu relación. Respecto a las predicciones sobre el dinero y el bienestar, tendrás posibilidades de expansión. Utiliza tu intuición en la toma de decisiones, porque has llegado hasta aquí confiando en ti. Finalmente, en el ámbito del trabajo, deberás pensar más sobre una decisión laboral que deslumbrará en círculos sociales.

Tauro

Tauro actuará con sabiduría en el plano del trabajo frente a una situación que le genera ansiedad, pero ya aprendió que no todo es justo en la vida, lo que lo proveyó de más fortaleza. El amor y la amistad: surgirán problemas en sus relaciones sociales, pero encontrarás una madurez envidiable en lo emocional, que te darán reales beneficios. En cuanto al bienestar, si trabajás en áreas creativas, tendrás unas magníficas ideas y luego de esta presentación te lloverán propuestas.

Géminis

Este sábado Géminis se sentirá asaltado por la creatividad en el amor, por lo que tomarás por sorpresa a más de un ser querido. En el plano laboral, deberían hacer a un lado la competitividad con otros compañeros y enfocarse en su verdadero proyecto personal. El bienestar: cuidado con los gastos, porque te estás excediendo un poco. Vigilá tus ahorros y analizá posibles inversiones.

Cáncer

Para el amor, se desaconseja que Cáncer deposite toda su energía este día en otro. Te merecés un poco de descanso y disfrute personal. Un familiar te recompensará por tu decisión. Por el trabajo, un consejo de un amigo te permitirá decidirte en el emprendimiento de una actividad grupal, pero ojo con tus socios. Finalmente, el bienestar: pasarás una noche feliz.

Leo

Este sábado, Leo se topa con una muralla difícil de derribar entre él y su pareja, pero al final del día volverán a conectar y será una agradable noche. Respecto al trabajo, hoy alimentá tus sueños con delicadeza y paso a paso. No trates de apresurar las cosas y seguramente obtendrás el sí tan esperado. En el plano del bienestar, parece que te acercás a una meta personal.

Virgo

Virgo tendrá que cuidar su salud este día, es decir, abrigarse correctamente y evitar los excesos, si quiere eludir un fin de semana enfermo y una mala imagen en el trabajo. Respecto al amor, tendrá que estar atento a no dejarse llevar por los fantasmas del pasado. Pero en el plano de la riqueza y el bienestar, hoy notarás que tus esfuerzos rinden frutos y que es posible darse más de un gustito.

Libra

Este sábado, en el plano laboral, las convicciones de los nativos de este signo son fuertes, pero necesitará tacto para expresarlas. La predicción para Libra en el amor es que trate de no herir sentimientos ajenos. A veces su pasión supera sus sentidos. Por último, en cuanto a la salud y el bienestar, vas a encontrarte bien tras haber pasado unos días en los que has podido sentir algún pequeño mareo. Controlá tu colesterol.

Escorpio

Los astros deparan para esta jornada que los Escorpio aprovechen para desconectarse y no excederse en el trabajo, para hacer el ahorro de energía que necesitan. Aunque le será difícil decir no, a veces es necesario. Atención especial al plano del corazón: Recordá que los amores prohibidos no son para alguien con tu sensibilidad. Te harán caer en un estado de mucha ansiedad. Sobre el bienestar, cuidá tu sueño y tu energía.

Sagitario

En el amor, Sagitario notará este día que los demás no están cumpliendo con sus cometidos. Es una jornada excelente para expresar sus sentimientos a la persona que quiere. En el plano del trabajo y la riqueza, tendrá posibilidades de elegir la actividad que más le guste, contando además con el apoyo de familiares o compañeros de tarea. Cambios para mejor y buenos momentos.

Capricornio

Respecto al trabajo y el bienestar, este sábado le resultará difícil lograr concentrarse. Una tendencia a preocuparse demasiado podría reducir su eficacia. Mantenga un perfil por la noche. En el plano del amor, Capricornio deberá controlar esos celos que tantos problemas te han traído. Mantén tu confianza en vos mismo y en los sentimientos de tu pareja.

Acuario

Por algún motivo, hoy podrás manifestarte en tu trabajo con un sentido artístico que asombrará a quienes no te conozcan. En el plano amoroso, recibirás buenas noticias de parte de un familiar lejano. Y sobre el bienestar y la salud, su concentración extra esta jornada le brindará recompensas financieras.

Piscis

El amor impera con fuerza este sábado en Piscis: tendrás una atención de alguien que hace tiempo deseabas y te sentirás feliz. Tenés que ser vos mismo, no finjas ni actúes. Para el trabajo, recibirás una propuesta interesante que cambiará tus planes. Por el lado del bienestar, los astros recomiendan realizar al menos una actividad física este día.