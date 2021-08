El inicio de la semana propone a cada signo del zodiaco aventurarse en esas actividades que ha estado postergando por diferentes motivos. Este es el momento propicio para que se liberen de aquellas cargas que no son nada buenas para usted e ir en busca de lo que desee conseguir.

Según la astrología, hay signos que deberán cuidar su salud física y evitar caer en los excesos. Además, hay algunos que tendrán la oportunidad de realizar un proyector que han estado esperando.

Del mismo modo, hay quienes podrán darle rienda suelta a su imaginación. Algo que será importante de cara a su futuro. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 2 de agosto de 2021.

Aries

No te vendrá mal algo de movimiento. No hay que dejarse llevar por los caprichos gastronómicos y olvidar la disciplina del ejercicio o al menos un buen paseo que te mantenga en forma. No lo olvides.

Tauro

Es muy posible que tengas hoy una experiencia muy enriquecedora, quizá en un tema afectivo o de pareja, algo que te va a hacer sentir en plenitud en ese aspecto de tu vida. Déjate llevar por ese estado de bienestar y ensoñación que será real.

Géminis

Debes hacer un esfuerzo por comprender a tu pareja y lo que necesita, aunque a veces te cueste admitirlo, quizá solo sea una cuestión de honestidad y voluntad de poner encima de la mesa todo lo que piensas. Procura mejorar la comunicación.

Cáncer

Se renueva un tema de negocios que estaba bastante parado y por el que sentías mucha preocupación. Entras ahora en una buena etapa por lo que podrás ampliar la empresa o hacer inversiones de cierto nivel. Supondrá bastante trabajo, pero no te importará.

Leo

No vas a poder evadirte ante ciertas preguntas que surgirán hoy, probablemente de la pareja o de la familia. Tu seducción habitual no surtirá efecto, así que tendrás que ser hábil y finalmente contar la verdad sobre eso que te cuestionan. Debes dar la cara.

Virgo

Analiza con cautela las opciones que tienes si estás a punto de cambiar de vivienda o de lugar donde establecerte de cara a la próxima temporada. No todas son iguales de buenas y eso es algo en lo que debes pedir algún consejo.

Libra

Apartarás de ti las dificultades para no pensar hoy en nada que no te sea agradable, porque lo que necesitas es espacio para sentirte bien y darle rienda suelta a tu creatividad y a tu imaginación. Déjate llevar por la inspiración de lo que te venga por sorpresa.

Escorpio

Vuelves hoy a sentir bastante energía para llevar tus asuntos profesionales bajo tu batuta y en la dirección que deseas. Eso no quiere decir que no encuentres obstáculos y que tengas que ceder, pero te comprometerás con un trabajo ilusionante y agradable.

Sagitario

Te gustará mucho lo que alguien te dice hoy sobre tus posibilidades de futuro. No debes en ningún momento ponerlo en duda porque si sigues perseverando y trabajando, aunque ahora te des un poco de margen y descanso, lo puedes conseguir.

Capricornio

Ten cuidado si hoy conoces a alguien con quien se te ocurre establecer relaciones personales por un interés económico o profesional. Eso no es muy aconsejable porque al final pueden mezclarse las cosas de manera negativa. Ojo.

Acuario

Hoy tendrás las puertas abiertas para terminar un trabajo o presentar un proyecto en el que has puesto mucho de ti. Es cierto que hay alguien que te ha desaconsejado hacerlo ahora, pero lo cierto es que es bueno que creas firmemente en tu intuición.

Piscis

Puede que sientas un pequeño bache emocional porque te enteres de algo que afecta a una persona a la que quieres o aprecias y eso te hace pensar mucho en tus actitudes y en lo que debes o no hacer para no seguir el mismo camino. Eso es positivo.