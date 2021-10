Tras el paso de Mercurio retrógrado, llegó la Luna Llena en Aries. En esta fase los signos zodiacales se renovarán con buenas energías y surgirá la necesidad de expansión social en donde las relaciones sociales son más favorables. En este periodo, hay que apelar a la creatividad y pensar con atención cómo solucionar los problemas. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 20 de octubre de 2021.

.

Aries

La luna llena hoy va a influir bastante en tu ánimo y te llevará a estar más reflexivo o reflexiva que de costumbre con todo lo que tiene que ver con lo afectivo. Vas a dar muchas vueltas a ese tema. Cuando te cueste tomar una decisión, no sigas insistiendo, acabarías girando en un círculo vicioso. Haz una pausa y vuelve con la mente fresca.

Tauro

Desarrollas tu talento hoy en algo que tiene que ver con la comunicación. Actuarás de manera de poder transformar una situación a tu favor, pero intenta no insistir demasiado en tus pretensiones. No te sentirás capaz de resolver un problema que te traerá tu ser amado. Pero todo lo que requerirá será saber escuchar.

Géminis

Visualiza eso que deseas tanto, porque ese ejercicio mental te va a ayudar más de lo que crees. Comenzar a construir ese escenario que anhelas en tu mente significa que estás comenzando el camino. Verás cómo poco a poco lo consigues. Tu felicidad es tema de discusión hoy, y los comentarios ajenos te han puesto a pensar. No pierdas de vista tu entorno.

Cáncer

No te preocupes demasiado si hoy haces algo que luego resulta erróneo o crees que es una tontería. Perdonarse es fundamental, ya que de vez en cuando todos caemos en hacer algo poco inteligente. El amor se estimula dando mayor libertad y cariño al ser amado. Una velada íntima o una salida pueden ser una magnífica idea.

.

Leo

Confiar en tu pareja es fundamental, ya que de lo contrario puedes caer una trampa en la que no vas a estar bien emocionalmente. Si no confías en ella, quizá es hora de reflexionar y tomar una decisión al respecto. Piensa con cuidado antes de actuar y trata de evitar las aglomeraciones. Ya estás listo para tomarte un descanso.

Virgo

No descartes sufrir un gran impacto con una noticia que no te imaginabas y que tiene relación con los sentimientos de alguien. Quizá se forma una nueva pareja en tu entorno y eso te hará sentir al margen. El estrés y el cansancio de una rutina agotadora acabarán por provocar un paro total en tus actividades cuando tu cuerpo diga basta. Precaución.

Libra

No busques constantemente la aprobación de los demás, ya que eso puede resultarte muy negativo. Busca en tu interior tus mejores aptitudes y si es necesario, abandona un círculo de amistades poco recomendable. Aprende a compartir tus conocimientos con aquellos pares laborales con los que tengas afinidad. Esto mejorará tu entorno.

Escorpio

Es un período propicio para atender a los tuyos. Dedicar tiempo y espacio a tu familia te incentivará para seguir creciendo. Hay una clara renovación de expectativas en algo que te hace ilusión y que quizá tenga que ver con un viaje o con una actividad que habías pospuesto. Todo eso te hará sentir mucha energía y buen humor y lo preparas con la mejor de las sonrisas.

.

Sagitario

Si dejas de lado la mirada de los demás y vas a por algo que es importante para ti, sentirás que tu autoestima se reconstruye. Hoy sentirás ese impulso y conseguirás dar un paso muy alentador. No dejes que nadie lo estropee. Grandes cambios se avecinan en todo aspecto de tu vida. No dudes de tu capacidad de tomar las determinaciones correctas.

Capricornio

No te conviene sacar a relucir de nuevo ese tema que sabes que le molesta a tu pareja o a tu familia y que ya se ha hablado más de una vez. Te interesa, de momento, que las cosas estén en calma y no volver a provocar una discusión. Utiliza la jornada de hoy para programar salidas especiales que rompan la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas.

Acuario

La madurez solo se alcanza cuando uno se da cuenta de que no es el centro del universo, sino una parte funcional en él. Aprende a conocer tus límites. Ten claro que si sientes que alguien te hace una propuesta que no te parece muy clara en el aspecto que sea, no debes dejarte llevar por la ambición o la necesidad. Es mejor decir que no, ganarás más de lo que crees que estás perdiendo.

Piscis

Te espera un día repleto de sorpresas agradables. Tomarás las cosas según se presenten, no habrá nada que pueda perturbar tu paz. Deja de lado toda posibilidad de discusión en el hogar, no valdrá la pena y eso sólo servirá para arruinar una grata convivencia. Los esfuerzos realizados hoy van a repercutir de buena manera en el futura, tanto en el trabajo como en los estudios.