Estamos en un etapa que está pronta a terminar. Algunos signos zodiacales deberán aprovechar estos últimos días para renovarse de energía y dejar de lado todo eso que representa un conflicto en su cotidianidad. Hay quienes tendrán avances en sus proyectos personales o profesionales y esto los hará seguir adelante para finalmente alcanzarlos.

Según la astrología, algunos signos tienen una buena oportunidad para demostrar sus capacidades delante de mucha gente, incluso quienes no confían en ellos. Ademá, están los que estarán pendientes de una noticia en relación a un trabajo.

Por su parte, no es bueno alejarse de amistades del pasado. Asimismo, no dejes que la ansiedad te gane, deberás relajarte y ser positivo. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 20 de septiembre de 2021.

Aries

Volver a ciertas realidades tras un paréntesis te puede causar algún tipo de pesar o mal humor, pero no debes replanteártelo así. Simplemente no pienses en lo que no puedes hacer sino en lo que sí puedes, que son muchas cosas. Da gracias por ello.

Tauro

Hay muchas oportunidades para ti hoy si sabes aprovecharlas y eso será si consigues observar con atención a alguien que está cerca de ti y que puede decir algo que te venga muy bien para tus fines. Darás un paso importante con esa información.

Géminis

Tus objetivos estarán muy claros al comenzar una nueva etapa de estudios o de trabajo. Harás nuevos planteamientos que te facilitarán mucho cumplir eso que te has propuesto. Renuevas tus expectativas y te enfrentas a ello con la ilusión de aprender.

Cáncer

No hagas caso de alguien que se puede poner algo antipático contigo hoy porque realmente no es por ti y no es una cuestión personal. Intenta comprender sus motivos, pero no le des más importancia de la que realmente tienen, para ti, ninguna.

Leo

Aunque no quieras hacerlo, vas a tener que frenar a una persona que intenta abusar de ti, probablemente en el trabajo. Dile claramente cuáles son sus límites y que no puede seguir actuando como lo hace. No tengas ningún miedo al decir lo que sientes.

Virgo

Estarás muy pendiente hoy de una noticia que esperas y que supone un nuevo paso hacia algo que deseas, como un trabajo o algo que tienes en proyecto. No dejes que la ansiedad te devore, intenta relajarte y confiar en el resultado. Verás como es positivo.

Libra

Aunque creas que le puede molestar, no le debes ocultar a un amigo lo que has hecho estas vacaciones, ya que eso supone que ya no confías en él o ella. Intenta explicarle tus razones con toda calma. Si no lo entiende, que no sea por tu causa.

Escorpio

Asumes hoy cierto protagonismo en un tema profesional, y eso te gusta mucho ya que vas a tener la oportunidad de mostrar tus capacidades delante de mucha gente o de gente que te interesa bastante. Además, disfrutarás haciéndolo.

Sagitario

Debes pensarte mejor esa decisión que sin duda estás muy cerca de tomar, sobre todo si implica dinero o una responsabilidad que también signifique invertir tiempo. Replantéatelo todo porque hay algunos aspectos que no encajan.

Capricornio

No es bueno que te dejes llevar por cierta pereza y te desconectes de ciertas amistades del pasado con las que tuviste mucha relación y quizá una comunicación intensa. Debes retomarlas porque te pueden traer ahora mucho afecto.

Acuario

Se te dará muy bien un asunto que tienes entre manos y que puede tener que ver con la renovación de algo o con documentos. Todo va a salir según lo has planeado y eso te va a hacer estar con mucha energía. Se solucionan algunas gestiones.

Piscis

Si pasas por un momento de duda respecto a un objetivo o a una prueba que te espera muy pronto, lo mejor es que no te dejes llevar por pensamientos negativos. Visualiza el éxito y cómo conseguirlo. Puedes hacerlo siempre que te hayas preparado bien.