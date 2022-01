Estamos cursando Mercurio retrógrado. Los signos zodiacales deberán ser cautos en ciertas situaciones en este día que puedan convertirse en males a futuro. Sobre todo si es algo que puede consumirle esa energía necesaria para alcanzar o prosperar en sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 21 de enero del 2022.

.

Aries

Te apetece hoy centrarte en lo tuyo y no dispersarte en nada que no sea lo que a ti te concierne muy de cerca. En eso haces bien porque no es día para meterse en asuntos que no son de tu incumbencia. Ojo. Examina cuáles son tus opciones.

Tauro

Si tienes hijos, o incluso puede ser con tus amigos, piensa que no son idénticos a ti. Intenta escuchar lo que a ellos les gusta, no debes obligarles a cumplir tus sueños fallidos. Evitarás así muchos enfrentamientos y ganarás su confianza.

Géminis

Será una jornada en la que vas a necesitar un poco de aire fresco al acabar de trabajar o por la noche, ya que te conviene despejar tus pensamientos porque hay un tema al que le das demasiadas vueltas. Ponla mente en blanco y visualiza algo agradable.

Cáncer

Hoy sigues buscando esa tranquilidad interior que muy bien puede darte una conversación con alguien en quien confías plenamente. No es bueno que te calles lo que te está pasando por dentro, habla con esa persona. Será un bálsamo para ti.

.

Leo

Tendrás que darle una mano emocional a una persona que anda un tanto despistada y a la que crees que debes hacer ver que no está sola. Ese tiempo que le dediques es muy importante para ella, incluso si ahora no se da cuenta.

Virgo

Tu humor puede pasar por ciertos altibajos, pero al final del día podrás reencontrarte con alguien que te agrada mucho y que te divierte, en una actividad o una afición que siempre te pone de buen humor. Déjate llevar por tu lado más infantil.

Libra

Tu sentido del equilibrio se impone hoy y solucionarás los problemas a los que no sabías cómo enfrentarte. Tu lado más racional y pragmático, te ayudará a tomar esa decisión que estabas postergando. Acertarás de pleno con lo que hagas.

Escorpio

Estarás feliz de ver la felicidad de alguien que quieres mucho y que te trae muy buenas sensaciones hoy porque de alguna manera renuevas tu optimismo. Eso te ayuda a equilibrar otros aspectos de tu vida.

.

Sagitario

Puede que no estés de acuerdo con tu pareja en algo, pero eso no significa que tengas que llevarlo al extremo y enfadarte o pasar un mal rato. Debes abrir tu mente a otras ideas y ceder en algo. Te lo agradecerá de corazón.

Capricornio

Debes controlar alguna actitud de imposición o soberbia que hoy se te puede escapar, incluso si estás en una posición de poder, porque eso puede volverse contra ti fácilmente. Alguien te dará la espalda y lo vas a notar claramente.

Acuario

No aproveches una posición débil de un compañero para salirte con la tuya y demostrar que tu lo haces mejor. Eso no es algo que ahora te vaya a rendir buenos dividendos por mucho que lo creas. Cuidado con esas trampas en las que caes.

Piscis

Procura que no haya hoy malentendidos con una persona a la que aprecias. No puede haber una constante contradicción entre lo que dices y lo que haces, así que aclara bien cuáles son tus intenciones y deseos. La honestidad debe ser lo más importante.