Estamos cursando la temporada de Piscis. Los signos zodiacales tendrán que aprovechar la energía de este nuevo ciclo para poder prosperar en sus objetivos. Este periodo trae consigo un nuevas esperanzas de avanzar en aquellos que pretende, pero también es momento para analizar cuáles son sus prioridades en su cotidianidad. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 21 de febrero del 2022.

.

Aries

Tienes motivos para estar más alegre que triste y eso lo sabes, aunque a veces te dejas llevar por cierto mal humor. Hoy debes reflexionar sobre eso y comprobar que las cosas no son tan malas como te parecen. Cambia tu mirada cuanto antes.

Tauro

No debes pensar que alguien está haciéndote daño intencionadamente, porque lo que sucede es que las circunstancias hoy no te van a ser muy favorables. Hay asuntos que solo maneja el destino. Mantén la calma y deja pasar el mal momento.

Géminis

Estarás al frente de un asunto que te puede interesar mucho, sobre todo si está relacionado con apoyar algún acto público o reivindicar hechos que necesitan salir a la luz. Tendrás mucha energía para llevar a cabo cualquier acción relacionada con esto.

Cáncer

No hay que tomarse en serio determinadas cosas que no son demasiado importantes y que incluso pueden ser mentira o una broma. No caigas hoy en la ingenuidad de creértelas, ten escepticismo ante todo lo que pase delante de tus ojos.

.

Leo

Hoy es importante que no te precipites en temas que tengan que ver con la familia. Date un momento de espera con un familiar que no parece estar demasiado receptivo ante tus palabras o tus peticiones. Más adelante puedes intentarlo de nuevo.

Virgo

Quieres arreglar algo que se ha estropeado con una persona y que te parece que no tiene mucho sentido. La cuestión es que debes emplear tus mejores habilidades sociales para volver a entrar en contacto con ella. Te merecerá la pena hacerlo.

Libra

Vas a estar pendiente de algo que finalmente va salir muy bien porque tus planteamientos son muy correctos y es que la confianza en tus posibilidades hoy te va a hacer ganar mucho terreno. Sentirás satisfacción y tu autoestima muy mejorada.

Escorpio

Valora hoy bien lo que vas a hacer, incluso si te parece que es poca cosa, tus actos pueden llegar muy lejos, más de lo que crees y en eso debes estar con toda la concentración posible. Maneja las redes con precaución, es bastante importante.

.

Sagitario

Has aprendido muchas cosas en el últimos tiempos porque has aprovechado una situación en contra y eso ha dado un valor muy interesante a tu perfil. Haz que se entere todo el mundo de eso que has conseguido.

Capricornio

No te tomes a mal un posible rechazo que puede producirse hoy en un tema de dinero. Quizá no sea nada personal, simplemente los datos indican que de momento no vas a poder conseguir lo que quieres. Es cuestión de circunstancias, no culpa tuya.

Acuario

Reinventarte a cada paso es una de tus mejores virtudes y eso es bueno para ti, porque ese afán de innovación te lleva a buscar un ámbito nuevo de expresión o de acción. Mucho interés por lo más puntero que te lleva a estar en lo más novedoso.

Piscis

Trabajas con alguien en un proyecto y eso te da mucha perspectiva, porque te aporta soluciones y puntos de vista muy interesantes. Pero no abuses de su labor, sobre todo si es desinteresada en gran medida porque puede acabar cansándose.