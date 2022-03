Estamos en un nuevo año astrológico, en el ciclo de Aries. Los signos zodiacales tendrán la posibilidad de afrontar cada uno de sus objetivos confiados en que son capaces de lograrlos. Esta nueva temporada trae una importante renovación energética. Además, también acaba de producirse un acontecimiento importante para la astrología. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 21 de marzo del 2022.

Aries

No debes preocuparte de un pequeño contratiempo. Aunque te cueste un poco o te enfades por ello. Debes poner cada cosa en su sitio y no exagerar sin razón. Dale a cada cosa su espacio adecuado, ni más ni menos.

Tauro

Te contarán algo que realmente te va a sorprender y que puede que tenga que ver con tu futuro y eso te traerá algo de tensión porque quizá lo que tienes pensado no es exactamente lo que está sucediendo. Intentar cambiar el curso de los acontecimientos no es una opción.

Géminis

Mucha actividad, tanta que en algún momento te puede sobrepasar y resultar exagerada y no muy beneficiosa ni mental ni físicamente. Ten cuidado con los excesos de cualquier tipo, no te convienen en este momento. Tómatelo todo con cierta distancia.

Cáncer

Puede que sientas cierta extrañeza por algo que ya no haces y que te gustaba hacer, y ahora ya no supone una obligación y eso te está pasando algo de factura en varios sentidos. Te adaptarás pronto a la realidad presente, lo gestionarás bien.

Leo

Luchas contra algo que no puedes cambiar y eso te puede desgastar bastante hoy, así que debes intentar reflexionar sobre eso que estás haciendo y que no te llevará a ninguna parte. Date un respiro y frena. Si es necesario, pon una excusa para tener tiempo libre.

Virgo

Hay muchas cosas que hoy te ayudan a recomenzar de nuevo en varios aspectos personales y por eso, en cuanto empieces a notarlo, vas a sentirte muy bien en este comienzo de semana. Hay un asunto que se pone muy a tu favor.

Libra

No dejes de poner mucha atención en un documento que te harán llegar pronto y que puede ser importante para saber cuál es el paso siguiente a dar en un tema legal. Procura que no se te escape nada, no puedes despistarte en ningún sentido.

Escorpio

El tiempo que pasarás hoy con una persona a la que conoces desde hace mucho tiempo será valioso e importante para ambos y es algo que vas a valorar muy positivamente cuando lo reflexiones. Verás todo el bien que te hace estar con ella.

Sagitario

Mucha energía y empuje hoy para sacar adelante un proyecto en el que tienes mucho interés, a pesar de que hay algunas barreras que saltar. Aún así, vas a salir con éxito de todas ellas. Triunfas si exploras todas tus posibilidades y virtudes.

Capricornio

La situación se presenta hoy un poco mejor que hace días en un tema laboral o profesional. Si insistes con una persona, puede que tengas la oportunidad de convencerla para lograr tu objetivo. No dejes de intentarlo.

Acuario

Una actitud positiva hoy te ayudará a ver que las cosas no son tan malas como a veces parecen. No caigas en hacerte la víctima, porque ese juego no te va a favorecer, sobre todo en lo profesional. Debes mantener el espíritu elevado.

Piscis

Intentas arreglar un problema, un error, que ha cometido otra persona, aunque no será fácil. Hoy tendrás que hablar con varios interlocutores para ver cómo manejas el asunto. Ahorra energía innecesaria. Habla lo justo y no te disperses.