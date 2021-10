Tras el paso de la fase de Libra y la Luna Llena en Aries, cada uno de los signos zodiacales se sienten con mayor energía y se encuentran en un momento propicio para analizar diferentes metas que han estado postergando. Es un buen momento para llevarlas a cabo. Además, habrá que meditar cada uno de las decisiones que tomen durante este día. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 21 de octubre de 2021

Aries

No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar tu manera de encarar la vida. No te permitas perder la fe. Que tu necesidad de estar en total control todo el tiempo no acabe con tu salud, al tomar cada responsabilidad que pase a tu lado. No te permitas tirar por la borda todo el esfuerzo invertido en la relación en la que te encuentras por nimiedades cotidianas. Resultarás económicamente favorecido brindando servicios domiciliarios aplicando conocimientos relacionados con tu profesión.

Tauro

Tu tendencia a tratar de ser el centro del universo finalmente te ha puesto en problemas a nivel laboral. Aprende de este error. La vida nos trae consigo muchas pruebas a superar. No decaigas con los primeros escollos, aprende a superar las vicisitudes con optimismo. Jornada mala para todo tipo de reuniones familiares o presentaciones de la pareja. Dilátalo en la medida de lo posible. En la organización está la clave de poder acaparar eficientemente toda actividad que se ponga en tu camino.

Géminis

Jornada que te dará la pauta de las cosas que eres capaz de hacer si pones todo tu esfuerzo en algo. Óptima para el diálogo. La confianza es una virtud a ser desarrollada mediante la practica constante. No hay soluciones mágicas para alcanzar la maestría. No hay sustituto para las palabras de amor y caricias en la pareja. El amor no se puede comprar o vender. Deja lo superficial. Jornada apropiada para el inicio de todo tipo de proyectos, aun aquellos con los que no tengas una afinidad clara.

Cáncer

Día de decisiones muy importantes. Deberás elegir el curso de acción que más se adecue al futuro que estás buscando. No permitas que tus impulsos te gobiernen por completo. Sobre todo si ellos llevan a lastimar a aquellos que tienes cerca. Contrólalos. No te permitas ceder ante las tretas de un ex amor malintencionado. Aférrate a tu relación actual y deja el pasado de lado. Deberás entregarte a la rutina y dedicarte full time a tu nuevo trabajo, aunque este no sea aquel que siempre esperaste.

Leo

Aprenderás a dejar espacio a tu pareja para que ella pueda participar de tu vida. Te sentirás confiado en lo laboral. El ritmo vertiginoso de tu realidad te está impidiendo vislumbrar el camino que debes seguir. Necesitas hacer una pausa para poder encausarte. No dejes que la atracción física por un tercero eche por la borda lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior. Elige con cuidado las batallas en las que participas, porque en esto reside tu capacidad de salir triunfador de ellas.

Virgo

Día de apariencias engañosas ya que las cosas no serán lo que parecen. Piensa detenidamente antes de tomar una decisión. Que tu vida no esté llena solamente de lo material. Existen factores espirituales que no puedes dejar de considerar para tener una vida completa. Suspende compromisos para poder brindarle a tu pareja un cumpleaños como se merece. Aprovecha el día de hoy para adelantar trabajo. Tu actitud en el ambiente de trabajo está dando una buena imagen a tus superiores y te verás considerado para promociones.

Libra

Se plantarán las semillas del cambio a nivel sentimental durante la jornada de hoy. Excelente día en lo laboral. Las caídas y tropezones forman parte natural y saludable de la vida. Es imposible apreciar lo bueno de ella sin haber vivido lo malo. No busques forzar situaciones románticas con tu pareja el día de hoy. Busca más bien la soledad para evitar problemas. No pospongas la terminación de los detalles de tu proyecto hasta su final. Procura realizarla a medida que avanzas en él.

Escorpio

Cuestionarás la forma en la que te has estado manejando últimamente, pensando que has sido muy pasivo. Deja el pasado atrás. Los problemas en la pareja son comunes en todo tipo de relación. No dejes que estos te acobarden y te obliguen a una vida solitaria. Iniciarás casi sin querer esa relación que tanto tiempo anhelaste. Muéstrate tal y como eres desde un principio. Gracias a la dedicada planificación que has dedicado a tu trabajo lograrás contar con tiempo libre extra. Disfrútalo.

Sagitario

Claros mensajes de atención recibirás por parte de tu cuerpo pidiéndote a gritos que bajes tu ritmo frenético. Se más cuidadoso con tus secretos en lo que a lo económico se refiere, nunca sabes quién puede estar escuchando. Mantén la precaución como estandarte. Una jornada de continuo romanticismo te espera para el día de hoy. Tu pareja y tu sintonizarán la misma frecuencia. Te será imposible desligarte de las responsabilidades laborales, aun un día domingo. Resígnate y da lo mejor de ti.

Capricornio

Deberás poner un freno a ciertas actitudes de tus seres queridos con las que no te encuentras cómodo. Dale un lugar al dialogo. Dale a tu pareja el tiempo y espacio que necesite para recapacitar sobre la reciente ruptura de la relación. Asegúrate de no aplicar presión. Renacerá la fibra del amor para ti y tu pareja en el día de hoy. Esto será todo el afrodisíaco que necesitaban. Sufrirás ciertos retrasos en tus proyectos personales durante la jornada de hoy. No desesperes, se acercan tiempos mejores.

Acuario

Sufrirás las consecuencias de incompetencias ajenas. Que esto te sirva de lección para ser más cuidadoso con tus amistades. Busca encontrar el balance entre el ocio y el trabajo. De esto depende que logres alcanzar tus metas y disfrutar de tu vida al mismo tiempo. Día especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir. Propicio para primeras citas. Día de malas noticias en lo laboral. Descubrirás que el tiempo invertido en un proyecto fue en vano. No desesperes.

Piscis

Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano. Se más detallista con la dieta y el cuidado por tu cuerpo que llevas. Recuerda que él es el medio necesario para alcanzar tus objetivos. Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos que creías olvidados. Te sentirás agobiado por las presiones laborales de hoy. Con mucho trabajo y esfuerzo lograrás superarlas exitosamente.