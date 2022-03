Estamos en la temporada de Aries. Los signos zodiacales tendrán que tomar decisiones que a futuro podrían ser relevantes. Algunas pueden llegar a afectarlo en su energía y esto puede llegar a traerle complicaciones cotidianamente. No tome decisiones apresuradas. Conoce las predicciones de los astros para este martes 22 de marzo del 2022.

.

Aries

Todo lo que hoy escuches debes ponerlo en tela de juicio, ya que hay muchas informaciones interesadas, de esas que pueden dar pie a errores. Ve con calma, sin precipitarte en nada para no equivocarte. Así lograrás controlar la situación.

Tauro

Intentarás no ponerte de lado de nadie en un conflicto que te puede salpicar y esa postura no le parecerá bien a alguien que necesita tu apoyo claramente. Pero debes de pensar en lo que te conviene a ti. Debes de tener mucha habilidad, cuidado con lo que dices.

Géminis

En ocasiones eres muy impredecible y hoy puedes dejar sorprendido a alguien que cree conocerte porque tendrás una reacción quizá demasiado brusca. Cuidado con esto en el trabajo, ya que alguien puede hablar mal de ti.

Cáncer

Es importante que ahora te pongas en contacto con alguien que no es muy de tu agrado, pero que ciertamente puede servir para tus propósitos y más si tienen que ver con lo doméstico. Ponle buena cara e intenta que todo se desarrolle con cordialidad.

.

Leo

No es algo que te guste hacer, pero hoy tendrás que pasar a un segundo plano y dejar que otros u otras tomen el mando o las decisiones. Dentro de poco te darás cuenta de que no es tan negativo, todo lo contrario. Hay gente con mucho poder cerca de ti.

Virgo

Te irán muy bien los proyectos que tengas en equipo e incluso con socios con los que ha habido alguna fricción porque alguien hará de mediador y eso favorecerá ahora bastante a tus intereses. Hay circunstancias cambiantes, aprovéchalas.

Libra

Si piensas organizar una reunión de trabajo o una comida con personas favorables a tus intereses de negocios, lo harás con habilidad. Serás un catalizador de proyectos y abres posibilidades muy interesantes. Todo marcha favorablemente.

Escorpio

Mucha tranquilidad y calma y una sensación de paz te invadirá hoy al conocer el resultado de un examen o de una prueba que te tenía en tensión, quizá relacionada con un familiar. Ahora ya miras todo ese aspecto de tu vida con optimismo.

.

Sagitario

Todo está en conexión y eso es algo que debes de tener en cuenta para no sentir aislamiento de ningún tipo. Si vives con consciencia plena el presente, te darás cuenta de ello y de que te favorece. Hay algunas puertas que puedes abrir ahora.

Capricornio

No debes estar sin mover el cuerpo, hacer cualquier clase de ejercicio va a favorecer mucho tu capacidad de expandirte también mentalmente. Si no lo haces cada día, al menos de vez en cuando. Es muy importante que mejores en este aspecto.

Acuario

No te gusta estar bajo el mando de nadie y eso hará que hoy, si recibes órdenes, no lo lleves demasiado bien. No hagas críticas, haz lo que te han encomendado, aunque te desagrade. No es tan grave si te paras a pensarlo y además, no tienes más remedio.

Piscis

Será un día más llevadero que ayer y no verás solo los problemas, sino también las posibles soluciones o al menos no te parecerá todo tan grave. Alguien te va a hacer sonreír y lo agradecerás mucho. Es alguien con quien tienes un vínculo muy especial.