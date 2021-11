Tras la fase de escorpio y la Luna Llena en Tauro. Los signos zodiacales se encuentran en un buen momento para utilizar esa energía que fue renovada recientemente en los objetivos que fueron ideados de cara a lo que resta en este año. Habrán diferentes circunstancias que lo pondrán a prueba. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 22 de noviembre de 2021.

Aries

No desperdicies ni un minuto de tu tiempo en discutir con una persona a la que no vas a poder convencer de nada. No te escuchará, y además va contribuir a tensionarte y alterar tus nervios. Aléjate de ella en cuanto puedas, sin dar muchas explicaciones.

Tauro

Hoy será un día especialmente arduo si estás en un tema laboral que implica mucha responsabilidad o tomar decisiones. No te quedará más remedio que hacerlo, incluso si no te gustan o son desagradables. Procura hacerlo de la manera menos brusca posible.

Géminis

Cada vez que piensas que estás más cerca de conseguir tu objetivo, te impulsas y aprovechas tus mejores recursos. Tu autoestima está en un momento magnífico para llegar a la meta. Sigue por ese camino y te sentirás con poder personal.

Cáncer

No te interesa hacer ningún gesto que denote que estás en contra de una persona que realmente tiene poder sobre ti en el trabajo. Es mejor que muestres tu lado más frío y que mantengas la discreción. Lo contrario puede ser perjudicial para ti.

Leo

Decir lo que piensas no es malo y hoy harás bien en exponer tus opiniones a una persona que, además, te puede venir muy bien para un proyecto o un trabajo. Habrá un clima propicio a colaborar en armonía. Demuestra que estás a la altura.

Virgo

Quejarse de todo no es la solución y no arregla nada, porque probablemente escapa de tus manos dar solución a esas cosas que no te gustan y no puedes cambiarlas de la noche a la mañana. Ojo con esa actitud que puede hacer que alguien se aleje de ti.

Libra

Todo lo que suceda hoy cerca de ti va a necesitar mucha paciencia por tu parte, porque se hará todo muy despacio o ves que hay un asunto que tardará bastante en llevarse acabo y eso te puede afectar. Pero no te queda otro remedio que dejar pasar el tiempo.

Escorpio

Tendrás una noticia alegre o esperanzadora, quizá de alguien que ha estado en una situación delicada por una enfermedad y que ahora empieza a ver la salida. Eso te reconcilia con muchas cosas y te sientes de nuevo con ganas de divertirte y reír.

Sagitario

El sol va a mostrar su fuerza y su influencia en ti hoy y vas a poder comprobar que hay mucha gente que te tiene muy presente y que sin lugar a dudas te quiere. Hay mucha influencia positiva a tu alrededor y debes de aprovecharla.

Capricornio

No quieres ver una realidad que no puedes evitar respecto a nuevas circunstancias que hay en tu entorno laboral. Pero negarse a ellas no es la solución; al contrario, debes abrir bien los ojos para captar toda la información que puedas.

Acuario

Reconocer que puedes tener un cierto problema es lo mejor que puedes hacer para solucionarlo. Alguien te abre los ojos y no debes de tomarte a mal sus palabras, porque son bienintencionadas. Analiza qué haces para que las cosas no funcionen.

Piscis

No te alejes demasiado de una persona que siempre ha estado a tu lado y te ha apoyado en todo. Puede que ahora no pases el mejor momento con ella, pero al menos le debes gratitud y eso debes asumirlo. Otra cosa es que mientas sobre tus sentimientos.