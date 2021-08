Pasó la Luna llena en Acuario, la segunda de este mes y la cual se denomina "Azul". Este periodo se destaca por traer consigno un nuevo despertar en el que tienen lugar las manifestaciones positivas. Además, algunos signos se benefician por su energía y también los ayuda a agudizar su sentido de la intuición.

Según la astrología, algunos signos del zodiaco tendrán durante esta jornada muy buenas noticias principalmente en el plano afectivo. De hecho, esto los hará sentirse felices y también seguros de sí mismo.

Por su parte, hay signos que en el plano laboral tendrán que organizar sus proyectos con cuidado y poder delegar responsabilidades en aquellas personas conocidas que son de confianza. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 23 de agosto de 2021.

Aries

Los reclamos que hagas a tu familia no serán bien recibidos en estos días. Te sentirás incomprendido, así que mejor piensa en otra estrategia. Cierra los ojos, evoca el lugar en donde hayas sido más feliz, pon música y entrégate a la felicidad absoluta. Verás cómo te alegras el día.

Actividad social en grupo que puede derivar en amor. Presta atención a las personas que te rodean, más de una querrá conocerte. Las expectativas económicas que pusiste en este proyecto se concretarán si encuentras la persona idónea para acompañarte.

Tauro

Trabajarás horas extras para conseguir todo aquello que tienes planeado. Te sentirás cansado pero feliz cuando lo consigas. Sufrirás cambios repentinos de carácter que alterarán tus hormonas y el aparato endocrinológico. Se notará en tu humor y en tu semblante.

La idea que tenías de la fidelidad hoy se verá cuestionada. Alguien más aparecerá en tu vida y el concepto quedará en la nada. Estarás muy nervioso porque una complicada situación financiera te pondrá en jaque. Deberás pedir ayuda a un familiar o amigo.

Géminis

Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia. Es importante que tengas algo más de ambición y desaparezca tu aspecto conformista. Debes tomar en consideración lo que sea más útil para ti.

Si te ponen en una encrucijada, lo inteligente será ganar tiempo. En muy pocos días la calma volverá a la pareja. Una persona agresiva y dominante puede complicarte, sobre todo si hay dinero de por medio. Sé astuto y cuida lo tuyo.

Cáncer

Continúan vigentes las mismas tendencias, que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente. Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en buena forma y saludable.

Quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable porque una pareja se conforma con dos personas. Organiza tus proyectos con cuidado y delega responsabilidades sólo en personas conocidas que sean incapaces de traicionarte.

Leo

Llevarás los problemas de tu casa a todos los lugares que vayas. Mejor intenta no mezclar y mantiene cada aspecto de tu vida en su ámbito adecuado. Puede que sufras dolores reumáticos. Sabemos que odias ir al médico, pero si lo haces te ayudará a aliviar este malestar que te aqueja.

Puede que hoy te des cuenta de que has estado perdiendo el tiempo con la persona con quien estás. Te agotarán sus actitudes egoístas. Te ofrecerán que estés a cargo del negocio familiar. No es mala idea, pero deja las cosas claras si no quieres tener problemas.

Virgo

Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto. No es hora de actuar aunque sientas la tentación de hacerlo. Mejor observa y terminarás adoptando un enfoque totalmente distinto.

Excelente día para tus relaciones, porque sabrás lo que viene antes de que suceda. Aprovecha para tener todo a tu favor. Es hora de asumir tus preocupaciones económicas y dar pasos para incrementar las reservas una vez más. Mejor, ahorra.

Libra

Es un buen día para poner en marcha todos los planes que tienes desde hace tiempo atrás. Consulta a quienes quieres, si es que tienes dudas. Te sentirás feliz y seguro de ti mismo. También podrías esperar promociones o que tus proyectos avancen, porque así será.

Día precioso para dar rienda suelta a la pasión. La sexualidad ocupará parte de la esencia de este día. Las preocupaciones económicas aumentarán por nuevos desaciertos laborales y por algunos gastos inexplicables.

Escorpio

Un comentario que han hecho sobre ti, aumentará tu autoestima, podrá tonificar tu carácter y alejar temores. Es posible que tu talento creativo se convierta en una actividad lucrativa. Aprenderás con rapidez nuevas habilidades gracias a tus tiempos de relax.

No dejes que tu mente se llene de obstinación y melancolía. Hoy es un día perfecto para dar rienda suelta a las pasiones. El asesoramiento legal, en cualquier tipo de inversiones que hagas, será absolutamente necesario si quieres salir adelante.

Sagitario

Romper con las estructuras y ser flexible harán que hoy seas libre y feliz. Y cumplir deseos que se dejaron de lado, te reconfortará. Te ocuparás seriamente de tu salud, tendrás ganas de cuidar tu alma tanto como tu cuerpo, intentando nuevas vías de autoayuda.

Perspectivas favorables de que entre las personas que ya conoces surja un sentimiento especial, estable y duradero. Una buena racha aumentará tu nivel de vida y salvará tu prestigio ligado a lo profesional. Tienes que saber aprovecharla.

Capricornio

Las relaciones humanas contribuirán, especialmente en el atardecer, a lograr una estabilidad emocional con tus amigos íntimos. Cuida tus piernas mientras hagas alguno de esos deportes fuertes que sueles hacer. Puede que te dobles mal alguna extremidad.

Esfuérzate en consolidar las relaciones de amistad y amor, porque pueden presentarse pequeñas diferencias a superar. Período intenso. Si tienes en mente un proyecto que te atemoriza, es un buen día para plasmarlo. Estarás en condiciones de lograr un excelente plan.

Acuario

Tus actividades se verán retrasadas debido a ineficiencias ajenas. No temas poner en claro tu disgusto por ello. Inicia todo proyecto con una actitud positiva. Piensa siempre que las cosas tendrán un desenlace según lo esperado, aún así no dejes cabos sueltos.

Deberás aceptar que las sugerencias de tu pareja eran correctas. Inicia alguna actividad física en su compañía. Estás pasando por un momento económico francamente malo y desgraciadamente no habrá prospectos de mejoría cercanos.

Piscis

A las actividades de reparación de tu hogar finalmente les llegó su turno. Asegúrate de aprovechar al máximo este intervalo. Buscas la concreción de tus metas pasando por encima de quienes te rodean. Esta táctica, si bien es efectiva, te traerá soledad al final del camino.

Muy buenas noticias en el plano afectivo. Lograrás avances en tu meta por alcanzar aquella relación soñada. Te resultará difícil mantener la calma al ver cómo roban tus ideas a cara descubierta. Sé paciente, pronto será tu turno.