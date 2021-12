Tras la fase de Sagitario, llegó la temporada de Capricornio. Los signos zodiacales deberán renovarse de energía y analizar qué es lo que falta para aún para poder alcanzar sus objetivos en este año. Hacer un balance de la situación sería lo indicado. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 23 de diciembre de 2021.

.

Aries

No debes sentirte mal por intentar ser feliz y buscar otras salidas para tu vida afectiva si ves que lo que tienes ahora ya empieza a agotarse por motivos variados que no puedes evitar. Te lo mereces y es cuestión de que abras tu corazón a otras oportunidades.

Tauro

No te apures por llegar a ningún lado, ya que todo te va a precipitar a ello, pero lo importante es que sepas que cada cosa requiere su tiempo y hoy tendrás muy claro cómo vas a disfrutar el tuyo. Debes ir paso a paso y sin acelerarte para lograr disfrutar más.

Géminis

Si realizas un viaje, huye de los sitios en los que te puedas llevar alguna sorpresa desagradable. Lo mejor será que organices bien cada actividad y te asegures de lo que vas a hacer y no dejes nada a la improvisación, incluida la conducción. Fíjate bien en todo.

Cáncer

Hoy es una jornada en la que se impone ser elegante en todos los sentidos. Habla sin prepotencia, viste de manera discreta y muestra tus habilidades con moderación. Triunfarás si lo haces de esa manera, sin presumir de nada.

.

Leo

Todo estará a tu favor hoy y vas a poder sentir algunas sensaciones estupendas que te hagan sentirte muy en paz con todo lo que te rodea. Recuperas alguna tradición que habías dejado atrás y eso te reconforta mucho. No hay nada que te perturbe ahora.

Virgo

Tu imagen te preocupa en estos días porque sabes que hay gente que te va a ver y no lo hacía desde hace mucho tiempo. Intenta que esto no te obsesione y dedícate a pasártelo lo mejor posible sin pensar en nada más. Lo importante es que disfrutes.

Libra

No caigas en la tentación de derrochar el dinero en caprichos, aunque eso no tiene que significar que no te haga ilusión hacer algunos regalos que son una muestra de cariño. Pero gasta con moderación y pensando en que tendrás gastos en el futuro.

Escorpio

Tu energía comienza a subir y lo cierto es que vas a estar con buen humor y con ganas de charlar y sonreír con todo el mundo. Hay alguien, quizá un familiar de edad que agradece mucho tu complicidad y que te lo muestra de una manera muy clara.

.

Sagitario

Te sientes muy bien al poder estar a tu aire y no dar ninguna explicación más a alguien que te estaba presionando demasiado. Quizá era una relación bastante tóxica y ahora por fin te das cuenta de ello. Has hecho muy bien en buscar tu camino.

Capricornio

Fíjate bien hoy en todo lo que hagas y procura que no sean actos en los que solo pienses en ti y en tu diversión, ya que hay otros asuntos que debes atender por mucho que te parezcan aburridos. Debes mostrar empatía con ciertas personas.

Acuario

Vas a aparcar cualquier asunto que no sea personal ya que ahora te quieres centrar en algo mucho más relajado. Hoy los amigos te van a proporcionar eso que buscas y que te hace estar con más animación. Te viene bien volver a algún lugar especial.

Piscis

Recibes un mensaje de alguien inesperado y eso abre una ventana a una nueva posibilidad de relación en la que no habías ni siquiera pensado. Déjate llevar por la novedad, por lo desconocido, será positivo. Date esa oportunidad de descubrir ciertas cosas.