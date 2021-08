Pasó la Luna llena en Acuario, la denominada "Azul". Esta fase lunar se destaca por traer consigno un nuevo despertar en el que tienen lugar las manifestaciones positivas. Además, en este periodo algunos signos se ven beneficiados por su energía y también los ayuda a agudizar su sentido de la intuición.

Según la astrología, algunos signos del zodiaco deberán liberarse de una carga emocional, lo cual los hará sentirse más contentos. Además, hay quienes tendrán que hacer un balance entre sus virtudes y sus limitaciones para aceptarse tal cual son.

Por su parte, hay signos que atraviesan por un momento en lo que respecta a su salud. Sobretodo después de pasar por varias jornadas de descanso. Conoce las predicciones de los astros para este martes 24 de agosto de 2021.

.

Aries

Es posible que toque ya retomar alguna actividad laboral y eso puede que te cueste bastante hoy, pero piensa que no está lejos el momento en que ciertos asuntos profesionales cambien y se te plantee una situación mucho más ventajosa y cómoda.

Tauro

Si ahora te preocupa lo que va a suceder al comienzo del curso, no vas a poder disfrutar del descanso o las vacaciones. Es mucho más conveniente que te centres en el presente, que vivas el hoy y que no te disperses pensando todo el rato en lo que pueda venir.

Géminis

Te liberas hoy de una carga emocional que de alguna manera te ha estado frenando y eso te hace sentir feliz, con mucha más ligereza y mirar todo con ojos renovados y dispuestos a ver solo lo positivo. Es una actitud que te ayuda a seguir adelante.

Cáncer

Salvas una situación complicada gracias a tu amabilidad ya tu manera de enfocar una conversación con toda la calma del mundo y desde el convencimiento de que se pueden arreglar las cosas con diálogo en casi todas las ocasiones. Te alegrarás de hacerlo.

.

Leo

Hay algo que mejora bastante en lo relativo a la salud, ya que el descanso te ha sentado bien y ahora te permite encarar todo con más ánimo. Olvidarás ciertos malestares o dolores que ahora desaparecen. Pero en cualquier caso, no dejes de seguir los consejos médicos.

Virgo

Sabes que un amigo o una amiga ha tomado distancia porque no le apetece compartir contigo ciertos momentos o ciertas diversiones que tu impones a tu modo. Esa postura rígida no es nada que te favorezca en tus relacione en general. Quizá debas revisarla.

Libra

Tu intuición no te va a fallar hoy al reconocer lo que pretende hacer una persona en un tema de negocios. Hay algo que no está nada claro y es mejor que pidas todas las explicaciones posibles o que incluso te alejes de ese asunto. No te conviene.

Escorpio

Hoy te llega una noticia positiva, puede que sea algo relacionado con un cambio de vivienda o un viaje que esperabas poder hacer y que se había truncado. Ahora ya lo ves todo con mucha mejor perspectiva y te vuelves a ilusionar.

.

Sagitario

A veces tienes demasiados miramientos y andas con mucho tacto con una persona que no hace lo mismo por ti y va demasiado a lo suyo. Valora más tu criterio y de una manera educada, pero firme, cree más en lo que piensas y marca tus propias pautas.

Capricornio

Aceptar que todos tienen limitaciones y tú también no es algo para nada negativo, todo lo contrario, porque a partir de ahí puedes empezar a equilibrar tus deseos y ambiciones y tus posibilidades. Ese es un gran paso para ser feliz.

Acuario

No dejes de estar en contacto con la naturaleza cada día, aunque solo sea un pequeño paseo por un parque, ya que eso te ayudara a reconectarte con tu interior y te traerá calma. Pon tu mente en blanco, cierra los ojos y escucha el sonido de esa naturaleza.

Piscis

Quizá es más conveniente que hoy te guardes tus opiniones sobre un tema familiar en el que no estás muy de acuerdo con la actuación de un hijo o de alguien de la familia política. Deja que el tema vaya por su propio cauce y el tiempo te dará la razón.