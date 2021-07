Con el paso de la Luna llena de Acuario los 12 signos del zodíaco cerraron un ciclo que inició hace seis meses. Con el comienzo de una nueva etapa y la temporada Leo que recién inicia, tendrán que enfocarse en qué camino tomarán en estos últimos meses que quedan del 2021.

¿Qué predicciones tiene el horóscopo del 24 de julio de 2021?

En general es un momento oportuno para dar rienda suelta a esos proyectos personales que por determinadas situaciones aún no han podido iniciar. Nuevos retos y metas están a la espera.

Aries

Con sus afectos tendrá un punto de partida, esta jornada podrá recibir noticias que espera hace tiempo y solucionará sus dudas. Día para proyectar cambios interesantes que le despertarán muchas ganas de seguir con ciertas cosas. Arianos conserven la tranquilidad, todo es cuestión de paciencia y de esperanzarse.

Color: mostaza.

.

Tauro

La cautela es una característica suya y que será bueno que aplique esta jornada si es que está en una relación. Nota cansancio físico, lo cual se irá con descanso psíquico. Tenga presente los momentos de distracción y disfrute las cosas de la vida, esa será su clave para evitar sentirse mal.

Color: azul.

Géminis

Tomese el día para replantear su economía. Su mente creativa lo lleva a perfilar soluciones. Una persona que usted quiere mucho le pedirá ayuda. En el amor no desespere, todo tiene su tiempo. Calme su ansiedad y hará más llevaderas las cosas que le pasan. En los momentos más oscuros, la luz llega.

Color: coral.

Cáncer

Para soportar este día tendrá que hablar y callar menos. La ternura se hará presente desde el lado que menos espera usted, pero no deje que la melancolía tome el poder sobre ustedes. Abrirse al mundo es una opción que los cancerianos saben hacer con positivismo.

Color: verde.

.

Leo

Los protagonistas de la temporada tendrán una día con lucidez. Hay una buena sensación mental para generar soluciones para el futuro. Un proyecto que esperaban se concreta, pero otro se desorganiza otro por intromisión de terceros. No se preocupe, tenga calma. Aproveche las posibilidades, aunque no sean las que quieran.

Color: amarillo opaco.

Virgo

Tendrá la agudez que requiera justo a tiempo. Habrá sensibilidad frente a situaciones que podría evitarse y dejar en el olvido. Las respuestas que espera, no llegarán este día. No encontrará en esta jornada las posibilidades que busca para cambiar las cosas que desea. Optimización de la energía para poner a brillar aquello que aún no lo hace.

Color: gris.

Libra

Se distienden situaciones y se festeja con amigos, la sonrisa estará presente este sábado. Día de recuperación. Hay alivio con sus afectos. Tenga cuidado con una bomba que detona. El día invita a darse cuenta de lo que para usted significa ser feliz y no pierda el entusiasmo ante las situaciones problemáticas.

Color: rosa.

Escorpio

Despliegue energético que dispara buenas perspectivas en todos los planos. No se olvide de quienes están esperando su ayuda. Un conflicto de largo tiempo encontrará su solución. No se apure en la toma de decisiones, para evitar errores hay que tomarse el tiempo necesario para dar su palabra final.

Color: azul claro.

.

Sagitario

El pano afectivo se perfila mejor. Aproveche el sábado para un reencuentro interno. Voluntad expresada por otros que los llena de tranquilidad. Subjetividad que les permite entender algo muy profundo. No pierda la oportunidad de conectarse con su espíritu la cantidad de veces que sea necesario.

Color: verde.

Capricornio

Buena jornada para el plano familiar. Circunstancias que aclaran cierto proceder. Llega una noticia que evitará un contratiempo en el plano económico. La claridad y el alivio estarán presentes. Capricornianos deberán aprender que saber esperar es clave, no se apure o tome decisiones in meditar. Tiempo al tiempo.

Color: lavanda.

Acuario

Tendrá un diálogo que le devolverá la tranquilidad que había perdido. En lo económico será momento de ser cauteloso y no arriesgarse, desestime inversiones poco claras o riesgosas. La planificación de gastos es clave. Las situaciones no se dan porque sí. Preste atención a su alrededor.

Color: índigo.

Piscis

Una reunión imprevista de trabajo será por un error ajeno. Encontrará una solución rápida en cuestiones laborales. Hay nervios en el plano afectivo que provocará contratiempos y molestias que podrían afectar a su familia. Tiene que estar abierto a la escucha de ambas campanas, evite errores de interpretación.

Color: cobre.