Estamos en la época de Sagitario. Con la llegada de este nuevo ciclo, los signo zodiacales se encuentran en un buen momento y sumado a la nueva energía de esta temporada pueden enfocarse en superar diferentes situaciones y dejar atrás aquello que le impide progresar. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 24 de noviembre de 2021.

.

Aries

Quizá tu carácter rebelde te lleve a tener ciertos momentos de negatividad, pero lo mejor de la jornada lo vas a encontrar por la tarde, cuando disfrutes de una actividad que te traerá buen humor y calma a tu espíritu. Eso te reconciliará con todo.

Tauro

No debes pensar hoy en que nada de lo que hagas o te apetezca hacer salga mal. Al contrario, será un día especialmente amable y tus asuntos pendientes te pueden dar una alegría. Alguien te hace un buen favor, y agradecerlo es lo que corresponde.

Géminis

Hoy debes echar mano de esos recursos que tienes, y que sabes utilizar muy bien cuando quieres, a la hora de mostrar empatía y dulzura. Las palabras más amables serán las que te sirvan para conseguir tus objetivos y también para llevar felicidad a alguien.

Cáncer

Hay un aspecto de ti que hoy resaltará mucho y es que vas a saber escuchar con atención algo que debes de tener claro para seguir en un tema de estudios. Todos los consejos son importantes, te darás cuenta enseguida de esto y de lo que debes hacer.

.

Leo

No te pierdas en laberintos mentales ni en afirmaciones obsesivas que no te llevarán a nada. Aparta de ti cualquier idea negativa o pesimista, de esas que te asaltan de vez en cuando. Visualiza algo agradable e intenta no dejarte llevar por lo oscuro.

Virgo

Es muy conveniente que te propongas hacer un ejercicio de introspección que te está resultando tan necesario últimamente, aunque no lo creas. No apartes tu mirada de lo que no te gusta de ti, enfréntate a ello. Solucionarlo está en tu mano.

Libra

Si ves que algo no te cuadra o no te gusta en el trabajo, no es hoy el día para ponerse a protestar o hacerte notar demasiado. Hay tensiones de las que no tienes la culpa y lo mejor es distanciarse de ellas. Un compañero puede escucharte en privado.

Escorpio

Dejarás margen a una persona para que intervenga en un asunto profesional al que ya has dado demasiadas vueltas y su intervención va a ser muy positiva, porque le dará un nuevo enfoque. Deja que sus ideas se unan a las tuyas.

.

Sagitario

Ser consciente de tus limitaciones físicas es algo que hoy vas a interiorizar y será algo muy positivo, ya que vas a empezar a poner remedio y decidirás dar un paso adelante en lo que puedes mejorar. Hay mucho trabajo por hacer y tendrás que empezar cuanto antes.

Capricornio

No es que sea muy grave, pero te convendría poner un poco de atención en algunos puntos que debes de mejorar en tu imagen o en tu aspecto que quizá estás dejando de lado por cierta pereza. Ojo, porque no te conviene justo en este momento dejarte llevar.

Acuario

No te importará implicarte en un futuro afectivo que te preocupa, quizá no el tuyo, pero sí el de alguien muy cercano, un familiar que ha sufrido una ruptura reciente y a quien ves bastante tocado o quizá un amigo o amiga. Deberas animarlo.

Piscis

Vas a pedir algo, un favor o quizá reclamar algún dinero que es tuyo, y para eso sabrás decir las palabras justas. Al final, y tras un tire y afloje un poco tedioso, conseguirás lo que te propones. Eso sí, no vas a aceptar un "no" por respuesta.