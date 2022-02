Nos encontramos en la temporada de Piscis. En este momento, los signos zodiacales están un buen momento para tomar distintas decisiones que serán relevantes de cara al futuro. Debe ser cauteloso en su decisión. Además, puede tomarse un descanso para despejar sus ideas y recargarse de energía. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este viernes 25 de febrero del 2022.

.

Aries

Sentirás hoy que el tiempo pasa con mucha rapidez y que quizá eso te altera o hace que te parezca que no controlas alguna situación. No debes dejarte llevar por la presión, relájate y haz las cosas con calma. Es la mejor actitud para tranquilizarte.

Tauro

Habla con tranquilidad y con toda la franqueza que puedas con un amigo o una amiga a quien le debes un favor. Si ahora él o ella te piden algo, deberás estar con total disposición y generosidad a hacerlo. No lo dudes ni por un momento.

Géminis

Hoy toca descansar y no pensar más en esas cosas que quizá te ponen en tensión o que trae consigo un trabajo que no te gusta demasiado. Procura estar en un ambiente distendido en el que no tengas que fingir ni poner buena cara por disimular.

Cáncer

Prevenir en lo que se refiere a la salud será importante hoy, sobre todo en lo referido a molestias pasadas que pueden resurgir si no te cuidas más. Vigila la garganta o cualquier afección relacionada con la voz. Cuidado con los excesos.

.

Leo

Acabas la semana con la vista puesta en esos planes que te apetecen mucho y que seguramente suponen compartir un momento divertido o incluso una celebración de alguien a quien aprecias mucho. Lo conseguirás sin ningún esfuerzo, todo te favorece.

Virgo

Echas de menos una costumbre muy arraigada y con la que lo pasabas muy bien, que ahora, por diversas circunstancias, no puedes llevar a cabo. No te detengas a pensar en ello, porque te apenarás. Sigue adelante y busca otras opciones.

Libra

Por fin se hace la luz en tu mente y hallas la manera de abordar un asunto espinoso con la familia. Si lo enfocas de la manera correcta, con sinceridad, pero con firmeza, todo va a ir bastante bien. Procura mantener cierta privacidad en los detalles.

Escorpio

No te debes preocupar demasiado por las contradicciones que a veces tienes, porque es algo totalmente normal y significan nada más que te planteas las cosas y eso no es nada negativo. Lo gestionarás bien, es cuestión de perspectiva.

.

Sagitario

Sonríes ante una ocurrencia de alguien o ante una situación que te trae buenos recuerdos. Todo eso te hará pasar una jornada muy amable en la que va a reinar el buen humor y la empatía. Las amistades se portarán muy bien contigo.

Capricornio

Es innegable que una de tus preocupaciones es encontrar un foco de interés profesional. Además, buscas sin duda mayor independencia y ahora tienes una mejor manera de enfocar tus aspiraciones. Hay una actividad que te atraerá.

Acuario

Atrévete a hacer un viaje a través del tiempo y visualiza cómo puede ser tu futuro. Eso te dará una pista de lo que tienes que hacer para conseguir que poco a poco se haga realidad. No pierdas más energía y siéntate a proyectar eso que deseas.

Piscis

Si hoy intentas ver la botella medio llena en vez de medio vacía, te parecerá todo más fácil y no estarás tan pesimista como en otras ocasiones. Debes valorar lo que tienes y no echar de menos nada. Hay muchas cosas que son estupendas en tu vida.