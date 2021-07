El domingo 25 de julio se muestra como un día tranquilo para algunos de los 12 signos del zodíaco, pero para otros será una jornada extensa. Los domingos no siempre suelen ser tranquilos. En general si es posible tómese el día para analizar los planos laborales, económico y afectivos. La temporada Leo está avanzando, aprovechen esta energía para encaminarse y hacer frente a los meses que quedan del 2021.

Aries

Los arianos serán compasivos con otros este domingo y esto traerá alivio en el alma. Llegarán rumores falsos que deberán ser desestimados para no hacerse problemas innecesarios. Aprenda que el resentimiendo debe ser desterrado de las almas. Tendrá noticias importantes sobre familiares.

Un color: rosa.

Tauro

No crea que probarse es arriesgarse, si recibe ayuda no es porque quieran humillarlo. Este día para los taurinos es para conversar y escuchar a las personas que los quieren. Para evolucionar hay que reconocer, con lo cual esa actitud traerá cierto alivio interno y ansias para el futuro. Los taurinos verán llegar éxitos y compensación.

Un color: verde.

Géminis

Métase en sus asuntos, no se involucre en problemas ajenos ni se meta en cuestiones en la que no se necesita su presencia. No todas las personas aceptan la interveción. Desde el silencio también se puede acompañar. Para los geminianos todo está contemplado.

Un color: marrón claro.

Cáncer

Los cancerianos sabrán renovar la forma en las que ven las cosas y esto les dará una mayor sensación de libertad. Las actitudes obtusas sólo hará que se encierren en ustedes mismos. Si está conociendo una persona nueva encontrará vacilación. Sea una persona autónoma.

Un color: turquesa.

Leo

Los leoninos con simpleza y compenetración pueden encontrar mejores salidas a los problemas pendientes. Los encuentros serán gustosos y las posibilidades serán a largo plazo. Día para ordenar el hogar. cambiar de lugar los muebles y ventilar. Siempre es oportuno mover y renovar la casa.

Un color: naranja.

Virgo

Virginianos tengan en cuenta que casa cosa tiene su tiempo y debe respetarlos, el universo es sabio. Procure aguardar con la mayor tranquilidad posible. Sostenga un espíritu positivo, esto abrirá puertas en todo sentido. Aproveche el domingo para encontrarse internamente con personas que quieran.

Un color: fucsia.

Libra

Tómeses el día para hacer cuentas y evaluar los pro y las contras de esa aspiración que tiene de expandirse en el plano económico. El éxito es seguro cuando se procede con dedicación e inteligencia. Este domingo también se presta para meditar. Busque el momento para descansar y bajar los decibeles.

Un color: rojo.

Escorpio

Escorpianos sepan que la calidad de vida que les dará la tranquilidad excede cualquier problema que pueda romper esa armonía. Evite tomarse las cosas de manera exagerada. Habrá situaciones familiares desencontradas, pero no por ello deberá caer en la desesperación. Practiquen la espera.

Un color: azul marino.

Sagitario

Su inteligencia y osadía son actitudes propensas a traer grandes resultados, pero tenga en cuenta que lo importante es no desviarse de la lógica y de lo probable. Los sagitarianos deberán analizar los contextos, esto es fundamental. En el plano afectivo se encontrará satisfecho. Encuentra una sensación de unión.

Un color: azul zafiro.

Capricornio

Capricornianos tengan presente que no está de más hacer una revisión de las actitudes con los demás, no olviden que los puntos de vista ajenos son tan válidos como el de ustedes. Para los que están en pareja será un buen atardecer y para lo solteros habrá señales, atentos.

Un color: uva.

Acuario

Medite sobre usted mismo, piense en cómo procede y qué genera en los demas cuando está cerca. Tomarse este pequeño trabajo de autoanalizarse le servirá para saber en qué mejorar y cuánto está dispuesto a dar de usted mismo. Será un domingo para ordenar lo emocional, descanse y disfrute.

Un color: violeta.

Piscis

Los piscianos vivirán una intensa jornada en el plano afectivo. Algunos se sentirán que están con la persona con la que quiere estar. Sus aspiraciones se centran en todo aquello que se refiera a lo personal. Será un domingo agudo y tangible.

Un color: coral.