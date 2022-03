Nos encontramos en la temporada de Aries. Los signos zodiacales deberán estar atentos a las situaciones que pueden traerle conflictos innecesarios. Aproveche estos días para tratar de disfrutar el tiempo libre junto a sus seres queridos. Esto puede ser bueno para renovarse de energía. Algo que necesita para prosperar en sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 25 de marzo del 2022.

Aries

La confianza en tus decisiones regresa a ti y hoy tomarás algunas que son importantes, sobre todo si tienes pareja o familia, ya que de una manera u otra les afectarán en el futuro. Vas a ir sobre seguro y con bastante acierto.

Tauro

No modifiques bruscamente tus planes porque alguien te presione. Ten en cuenta que esas presiones están respondiendo a sus intereses o a sus caprichos y no a los tuyos. Debes de tener cuidado. Mantente firme en tu postura si no te apetece.

Géminis

Muy buena jornada para aprovechar el tiempo libre y pasarlo lo mejor posible. Disfrutarás con toda la intensidad de las partes más amables de todo lo que te rodea, ya sea la familia o las amistades. Hay una mejoría en algo relativo a la salud.

Cáncer

No caigas en la tentación de hacer ver que sabes más de lo que sabes sobre una persona, ya que eso puede volverse en tu contra cuando menos te lo esperes. No te metas en conflictos afectivos ajenos. Procura que tus opiniones sean lo más discretas posibles.

Leo

Espíritu muy práctico en el trabajo, lo que te lleva a no meterte en ningún terreno que te sea desconocido ni hacer comentarios sobre asuntos que no son tuyos. Es una buena actitud. Terminarás pronto y podrás disfrutar de algo de tiempo libre.

Virgo

Prepárate para que te llamen para una prueba, una selección de cualquier clase. Es el momento de sacar a relucir tu perfeccionismo y exhibir tus mejores facetas físicas e intelectuales. Debes creer en ti y no ponerte trabas de ninguna clase.

Libra

Sigues con bastante inspiración y con el ánimo bastante reconfortado. Has descubierto, además, tus capacidades en algunos aspectos en las que no te lo esperabas, y ahora vas a sacarles partido. Ese paso que te has permitido dar te llevará lejos.

Escorpio

Si alguien te debe alguna cantidad de dinero, hoy es un día indicado para reclamarla. Tendrás que dejar de lado cualquier tipo de prejuicios o timidez, que no te asalten dudas al hacerlo, ya que solo reclamas lo que es tuyo.

Sagitario

Lo que hoy conviene es pensar en alejarte de fuentes de conflicto e intentar divertirte con alguna afición que te guste o simplemente charlar y tomar algo con amigos o amigas. Hazlo sin dudar ni un minuto, aunque sin excesos.

Capricornio

La luna menguante hoy en tu signo te aporta cierto cansancio y una manera de ver las cosas con poco optimismo. Hay hechos que no puedes cambiar, pero no te dejes arrastrar sin hacerles cara. Hay soluciones, aunque ahora no las veas.

Acuario

Hay gente a tu alrededor que te da muchos consejos, pero quizá no sean tan positivos como parecen. Lo mejor es que reflexiones en tu interior lo que deseas hacer de verdad. Encontrarás la respuesta con bastante facilidad. Mira por ti.

Piscis

Estar en contacto con lo más sencillo, lo natural o los animales, será un auténtico bálsamo hoy. No es una jornada para sofisticaciones de ningún tipo. La comodidad en todos los sentidos te aporta paz, calma y estar en consonancia con lo que te rodea.