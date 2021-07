La semana ha empezado con grandes cambios. Hemos pasado por la Luna Llena de Acuario y ahora a iniciado la temporada de Leo. Los astros especificaron que este día es el apropiado para ser sincero con uno mismo y decir aquellas cosas que no se ha encontrado el momento propicio para hacerlo.

Además, cada uno de los signos deberán conocer cuáles serán esos retos que tendrán que afrontar en los siguientes meses del 2021. Del mismo modo, hay algunos que signos zodiacales que pasarán por situaciones laborales que desearían evitar.

Con respecto a la salud, hay algunos que tienen que cambiar su rutina diaria porque así lo precisa su estado físico. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 26 de julio de 2021.

Aries

Te replantearás ciertas metas y objetivos debido a circunstancias ajenas a tu control. Esto te traerá frustración e ira. Lograrás grandes éxitos si aprendes a confiar en tus habilidades innatas. Nunca dejes que los que te rodean te hagan sentir inferior.

Verás como el vínculo con tu pareja se hace más fuerte con el pasar del tiempo. Te sentirás bendecido por la persona a tu lado. Se acerca la tan esperada infusión de efectivo que logrará sacarte de los apuros en los que estas. No bajes los brazos.

Tauro

Muy favorable para cambiar tu forma de ver las cosas, estás en condiciones de realizar cimientos firmes para tu futuro. Espera, aún no llego el momento de poner límites. Si hasta hoy dijiste siempre que sí, no esperes poder decir basta de la noche a la mañana.

La madurez en la relación con tu pareja te dejará muchos interrogantes. Etapa de reconocimiento y búsqueda a la vez. Correrás con ventaja, sobre todo si compites con alguien que pretende quitarte tu merecido lugar en la empresa.

Géminis

La pasión llegará hoy con el estruendo de un trueno. Te ves superado por el derroche de atractivo que despliega esa persona que conociste. Escurre tu esfuerzo hasta la última gota. Es en estos momentos en los que se separan las aguas y sólo los buenos quedan.

Te cuestionarás si realmente tienes futuro junto a tu pareja actual. Abre plenamente tu corazón y busca dialogar con ella. Durante la jornada de hoy, te será imposible adelantar tu trabajo ya que cada acontecimiento parecerá conspirar en tu contra.

Cáncer

No postergues visitas al médico por incipientes síntomas de malestar. No te pospongas más, ocúpate un poco de tu persona. Tu cuerpo dará señales de peligro por el intenso ritmo que llevas. No desestimes su advertencia pues esto te puede llevar a serias complicaciones.

Te verás en la necesidad de cambiar ciertos defectos de tu personalidad para poder continuar con tu relación actual. No lo dudes. Se acercan tiempos de caos laboral, donde muchos de tus pares perderán su lugar. Asegúrate de dar tu mejor esfuerzo y saldrás ileso.

Leo

Siempre gustaste de los deportes extremos y es hora de que te informes adecuadamente y decidas iniciarte en alguno. Tómate tiempo para ti. Notarás un desequilibrio importante en tu vida. Tu trabajo es todo lo que siempre soñaste, pero no buscas compartir tu éxito con los tuyos.

Te llevará un poco de trabajo pero finalmente lograrás salir de las tinieblas de una relación sin futuro. Sientes el peso de la fatiga en tus hombros. Se acerca el momento del descanso, en donde tus esfuerzos verán resultados.

Virgo

Hoy te verás capaz de todo, busca descargar energías practicando algún deporte o actividad física que te agrade. Tu capacidad de rápidos reflejos y palabras certeras te ha permitido salir airoso de más de una situación complicada. La necesitarás hoy.

No te dejes manipular por caprichos inmaduros. Debes aprender a imponerte y decir que no cuando lo creas necesario. Sé modesto en el papel que ocupas en tu ambiente laboral. Recuerda que nadie es irremplazable y que una mala actitud da problemas.

Libra

Estás en condiciones para resolver situaciones personales y emocionales que alteran tu estado anímico. El cambio será la clave del día. No te excedas hoy porque la energía está baja y estás girando con pocas reservas. Es hora de cargar tus baterías con algún descanso y relajación.

Atribuyes mucha importancia a la vida afectiva, tomas al amor muy en serio. Consagras a quien eliges un amor intenso y duradero. Tu carrera profesional y las finanzas estarán muy ligadas. Debes concentrarte en lo primero de manera que puedas maximizar lo segundo.

Escorpio

Recuperas la vida social y te apegas a las personas. Cuídate de no inmiscuirte demasiado en asuntos ajenos. Si tu ánimo decae o te sientes deprimido, tiene que ver con la imagen que estás dando de ti mismo. Deja de flagelarte y acéptate como eres.

Cuando declaras tu amor y deseo, esperas una rendición rápida, sin rodeos. Estarás impaciente por concretar un contacto físico. Podrás organizar y concluir contratos. Nuevas oportunidades emergerán si te sabes manejar con diplomacia.

Sagitario

Hoy predominará tu buen humor y entusiasmo. Ideal para participar en actividades sociales como fiestas, reuniones o eventos. Uno no lee un libro por su cubierta. Si raspas la superficie de un conocido, descubrirás que es un amigo con sentimientos similares a los tuyos.

Tu prioridad debe ser el romance. Si crees que ya no hay romanticismo en tu relación, inventa nuevas ideas. Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros, contarás con todo para concretar cosas productivas en lo laboral.

Capricornio

Visita lugares culturales además de salir de la rutina, te puedes topar con gente que te abrirá otro panorama en tu vida. Si tu nivel de ansiedad está demasiado alto o tus miedos no te dejan actuar, tal vez necesites realizar una terapia que te ayude a descargar energías.

Si presionas a quien duda, estarás eligiendo el camino directo a la ruptura. Si quieres conservar la relación deberás confiar. Es un día magnífico para tomar decisiones en todos los aspectos, puedes marcar una verdadera diferencia para tu vida hoy.

Acuario

Espléndida comunicación con los de casa y en el trabajo. Te sentirás más seguro, aunque debas enfrentar retrasos molestos. Todo tiene un límite. No abuses de tu resistencia física ni emocional. Relájate y deja que en esta etapa tu pareja decida por los dos.

Tus relaciones amorosas pueden cambiar. Consignas y conquistas efímeras dejan el campo libre para compromisos perdurables. El mejor éxito es hacer las cosas con gusto, busca tu satisfacción, puedes hacer más de lo que haces y enseñar a otros a crecer.

Piscis

Tienes proyectado tu futuro, pero es mejor concentrarse en el presente para que nada te haga desviar del camino. Toma las cosas serenamente y no te dejes arrastrar por actividades que sólo te interesan ligeramente. Estarás mejor en casa con un buen libro.

Si te sientes tentado a serle infiel a la persona que amas, piénsalo dos veces. No vale la pena tirar todo por la borda. Tu vida social es algo más activa de lo que te permiten tus ingresos, ahora tienes que ser razonable y controlar tus gastos.