La temporada Libra comenzó con el equinoccio de primavera el pasado 22 de septiembre. Con este inicio las energías se renuevan y es un momento propicio para emprender esas charlas, además deberán tener en cuenta su propio bienestar, siempre y cuando no involucre lastimar a terceros.

Aries

Los arianos deberán correr una carrera contra el reloj de un día para el otro debido a un problema que aún no fue resuelto. Deben aprender a cerrar las situaciones que ya finalizaron internamente será una lección valiosa para este día. Tengan en cuenta que revivir el pasado en un presente totalmente diferente no será bueno para que lo puedan asumir.

Un color: amaranto.

Tauro

Llegarán a conclusiones sobre situaciones del pasado en las que han estado pensando este último tiempo. En familia se darán festejos de las noticias esperadas. En el amor sentirán una unión desde el corazón, la cual es algo tan inmenso que no pueden privarse de vivir.

Un color: celeste.

Géminis

Pondrán una claúsula en el plano afectivo que les será de ayuda. Conversen, usen su talento para la comunicación y eviten terminar en exageraciones. Acepten esas propuestas que invitan al cambio, esto podría distenderlos. Este día aproveche para decir lo que debería decir, busquen la comprensión mutua.

Un color: amarillo pastel.

Cáncer

En ustedes despertará una curiosidad y poder de incursionar en nuevas situaciones que estimulan su intelecto. Revaloricen sus relaciones afectivas y apuesten a una mejora en los vínculos. El punto está en movilizar su energía para una renovación total.

Un color: rojo carmesí.

Leo

Leoninos estarán muy ansiosos y expectantes ante la llegada de noticias familiares. Tengan en cuenta que la práctiva y la consideración es una virtud necesaria para encontrar soluciones. Piensen y sabrán que el tiempo sana esos dolores, todo pasa.

Un color: lila.

Virgo

Está circulando una sospecha sobre algún familiar. Virginianos permitan que cada uno haga su vida y pueda equivocarse. En lo económico guarden prudencia y eviten hacer gastos excesivos de los que ya estaban previstos. Use este día para renovar el hogar, limpieza o arreglos pendientes.

Un color: rojo.

Libra

A esta altura del año ya sabrán qué decisiones tomar. No se permitan no ser felices porque ustedes mismos saben cuáles son sus dolores y qué representa la soledad. Evaluen las prioridades que tiene en estos momentos de sus vidas. Dense el permiso para aquello que quieren.

Un color: turquesa.

Escorpio

Los escorpianos encontrarán la salida a aquello que fue muy angustiante en el pasado. Se conectara con las cosas bellas de la vida. En el plano afectivo tienen en claro qué decidir y por qué lo hacen. Respeten lo que en verdad quieren.

Un color: violeta.

Sagitario

En el plano afectivo se presenta una situación que los movilizará. Conéctense con lo que en verdad sientan y los llene. Habrá un llamado que los invita a dialogar. Reconozcan en ustedes lo que les pasa y actúe de de una forma en la que no afecte a otros.

Un color: fucsia.

Capricornio

Los capricornianos verán una situación extraña con una persona que no les genera confianza. Hay puntos oscuros que salen a la luz en el plano afectivo, no tengan miedo de decir lo que necesitan que se escuche. Se dan su lugar y esto lo ayudará no sólo a ustedes, sino que a otros también.

Un color: verde.

Acuario

Se desharán de algo que no les generaba mucha alegría. En ocasiones, las emociones no los dejan ver lo que realmente está a la vista. Demuestre confianza en otros, esto hara sentir que su palabra es responsable. Todo el tiempo está en un constante apredizaje.

Un color: celeste.

Piscis

Esta jornada se presenta con planteos y discusiones en el plano afectivo. Es bueno escuchar los reclamos de la otra parte, pero tengan en cuenta que los otros también deben dirigirse con respeto. Hay una posibilidad de blanquear, esto los ayudará a ambos. Tómense un descanso, les hará bien.

Un color: plateado.