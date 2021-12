Estamos transitando la temporada de Capricornio. Los signos zodiacales están un momento oportuno para tomar decisiones sin precipitarte. Además, con la energía que trajo este nuevo ciclo, es propicio para analizar cuáles son sus verdaderas motivaciones para cumplir sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 27 de diciembre de 2021.

Aries

Hay un asunto que te preocupa un poco, probablemente en lo personal o en una relación que te importa mucho, pero que se solucionará bien si lo abordas todo con una perspectiva confiada y sin titubeos de ninguna clase. Es hora de confiar en tu instinto.

Tauro

Te estás acostumbrando a algo que te resulta muy cómodo y que te permite hacer muchas actividades distintas, pero ten en cuenta que se puede acabar en algún momento y eso te dejará descolocado o descolocada. Hay alguien que te lo hará ver con claridad.

Géminis

Date cuenta de las palabras que hoy alguien te dirigirá, quizá las encuentres algo duras, pero lo importante es que las analices y saques conclusiones positivas de ellas, porque con el tiempo te darás cuenta que hay una enseñanza oculta. Aplica tu inteligencia y tu intuición.

Cáncer

Hay cosas que hoy harás que te supondrán una satisfacción muy intensa, mucho más de lo que esperabas. Es porque todo se confabula para que tus deseos se cumplan y eso te trae mucha paz interior. Vas a soñar con algo mucho más grande aún.

Leo

Vas a tener hoy muchas llamadas o mensajes y eso te puede producir un poco de estrés, así que procura ir priorizando todo con calma y el mayor sentido práctico posible. Será lo mejor que puedes hacer, ya que de lo contrario lo pasarás mal.

Virgo

No pierdas el buen humor si hoy encuentras mucho bullicio a tu alrededor y eso te produce algo de agobio. Intenta comprender que a veces es inevitable y evita los sitios más concurridos. Depende de ti y de tu buen criterio el evitarlos.

Libra

La luna menguante hoy en tu signo te va a dejar un cierto poso amargo en una situación que crees que se te está escapando de las manos. Puede que de alguna manera te tengas que replantear cosas. No es tan malo, puedes avanzar en algo importante.

Escorpio

No descartes que hoy sea posible que te encuentres con alguna pequeña molestia física que no te haga sentirte a pleno rendimiento, pero no les des importancia, todo será bastante pasajero y quizá se deba a dormir y descansar poco.

Sagitario

Para avanzar hacia algunas metas que te has propuesto, es muy probable que tengas que acudir a una reunión poco gratificante, que no te apetece nada. Sin embargo, debes poner tu mejor cara y mirar hacia adelante. No será tan larga como crees.

Capricornio

El silencio es más importante de lo que crees porque te permite conectar con tu interior y escuchar cuáles son tus verdaderas motivaciones y deseos. Intenta buscar esos momentos en calma para aclarar tu mente y tus perspectivas.

Acuario

No es tan malo, como te parece, que alguien te haya puesto las reglas del juego muy claras en el plano de lo afectivo. Si tú las has aceptado inicialmente, también vas a ir de frente y vas a saber cuál es el juego en el que te metes. Eso te hará sentir mucha claridad mental.

Piscis

Tendrás que ver cómo lo haces amablemente, pero no te dejes convencer si alguien quiere imponer en tu casa algo que no es de tu entero gusto o que te parece demasiado claro. Dale tus razones de buenas formas y trata de hacer valer tus deseos.