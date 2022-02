La temporada Piscis está a pleno y muchos aprovechan que el Sol está transitando por el último signo del zodiaco para expresar todo lo que sienten y no se guardan nada, las emociones están a flor de piel. Aunque también, estos días invitan a reflexionar y a ver todo lo que se ha conseguido hasta este momento.

Aries

Para los espontáneos arianos habrá grandes cuotas de creatividad en esta jornada y sus dones para lograr acuerdos se dejarán ver. Algunos de ustedes están a la espera de nuevas negociaciones. En lo afectivo será un día intenso para sus corazones.

Un color: azul púrpura.

Tauro

En el plano familiar pueden darse algunas alternativas. Hay posibilidad de sentarse a dialogar sobre asuntos que no deberían dejarse pasar. Las puertas están abiertas. Si encuentran un tiempo disponible ordenen papeles y pónganse al día con ellos.

Un color: mandarina.

Géminis

Replanteos internos lo invadirán esta jornada. Oportunidad de sinceramiento propio y capacidad de buscar soluciones y nuevos puntos de vista a sus conflictos. Hacer una revisión interna es una acción vital e imprescindible. Evolución y altruismo.

Un color: violeta.

Cáncer

Los ánimos no son los mejores, hoy se notará más. No está mal conectarse con su tristeza, pero no siempre debe ser algo constante. Miren hacia atrás por un momento y no se queden estancados ahí. Quedarse en el lugar de las quejas siempre es algo malo.

Un color: blanco.

Leo

Los domingos suelen ser días de inspiración para los leoninos. En todas las áreas de sus vidas sentirán creatividad. En la vida saben cómo ser espontáneos en diversas situaciones. Apunten a las mejores intenciones y no dejen de sanar lo que crean roto.

Un color: verde jade.

Virgo

No hay altibajos emocionales para los nacidos bajo este signo. Es momento de ocuparse de temas que afectan a su realidad. Es hora de buscar las soluciones y un modo diferente de asumir y enfrentar los conflictos que aparecen en la vida. Será una jornada de iluminación.

Un color: oro.

Libra

En el día se presentan oportunidades sociales que coinciden con su costado carismático. Hay una constante actitud de buen trato y simpatía por su parte y darán buenos frutos. No desaprovechen la oportunidad de limar asperezas.

Un color: zafiro.

Escorpio

Los escorpianos son intuitivos, es una de sus características más potentes. Tendrán mucha capacidad de resolución y lograrán soltar y dejar ir esas situaciones que afectaron su tranquilidad por mucho tiempo. Hay aires de renovación, viento fresco.

Un color: azul marino.

Sagitario

Algunos no se sienten con ánimos de asistir a reuniones familiares o encuentros forzados. No vean nada de malo decir lo que les pasa o no poder cumplir. La vida no siempre es la misma, cambia como lo hacen las personas. Sean libres.

Un color: marrón.

Capricornio

En el plano afectivo será un día muy alentador. Los nacidos bajo este signo tendrán reencuentros o recibirán llamados inesperados. Ojo con las relaciones inconclusas, guarden las ilusiones. En el plano familiar pongan lo mejor de ustedes siempre.

Un color: turquesa.

Acuario

Los acuarianos a veces son desconfiados, será un domingo con altibajos emocionales y con lluvia aún más. Los que son celosos deberían replantearse este tipo de sentimiento negativo, no es el camino. En el plano laboral hay alternativas que podrían darle esa apertura que tanto quieren.

Un color: rojo fuego.

Piscis

En el plano familiar no es un día apto para choques de palabras. Adopten una mirada comprensiva, aún más con quienes están en conflicto y trate de entenderlos. Apertura en su corazón. Busquen la paz y también generenla.

Un color: blanco puro.