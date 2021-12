Estamos en la temporada de Sagitario. Es momento para que los signos zodiacales puedan usar su energía en aquello que consideren necesario para conseguir eso que anhelan. Eso si, no deberá precipitarce a tomar decisiones que luego pueden llegar a perjudicarlo. Conoce las predicciones de los astros para este martes 28 de diciembre de 2021.

.

Aries

Resaltará en ti hoy una fuerte sensación de tener que controlarlo todo para que todo funcione como esperas en tu vida personal. Pero debes de tener cuidado, ya que eso es un error que te puede llevar a una situación tensa con tu pareja o con algún familiar.

Tauro

No te reproches haber intentado hacer algo divertido para poder agradar a alguien que quieres y que luego ha salido mal por causas ajenas a tu voluntad. Culparse gratuitamente no es algo que bueno. Ya tendrás otras oportunidades de hacerlo correctamente.

Géminis

No sigas pensando en que alguien te ha jugado una mala pasada. Simplemente, las cosas no han ido por el camino que habías previsto y eso te pone de mal humor. Pero debes relativizarlo todo y ver que quizá no fuera tan trascendental.

Cáncer

Si te estás planteando renunciar a algo, quizá una propiedad o un bien del que has disfrutado, porque ahora supone una carga económica demasiado fuerte, es una buena opción. Te facilitará las cosas en lo material de ahora en adelante.

.

Leo

Si te sientes con las fuerzas disminuidas y con pocas ganas de actividades, puede que sea que estos días te están generando un cansancio excesivo porque hay demasiada actividad. Debes tomarte un respiro y no decir "sí" a todas las tentaciones.

Virgo

Hoy te planteas el día con más calma y con las actividades justas, y agradables, que no te hagan sentir presión de ninguna clase. Es lo más inteligente, porque así vas a recuperar la sensación de paz interior. Un buen libro te ayudará a relajarte.

Libra

Sigues pensando hoy en dar un paso hacia adelante en lo personal que quizá te parece un salto al vacío, pero es importante ahora que confíes plenamente en tus posibilidades y en cambiar lo que no te gusta. Pequeños pasos pueden resultar muy gratificantes.

Escorpio

Te han puesto un reto delante y claro, lo has aceptado porque te gustan los desafíos y más si son de tipo profesional o intelectual. Vas a ir adelante con ello y con éxito. Tus posibilidades son muchas, pero debes explorarlas con paciencia.

.

Sagitario

Estás valorando si te compensa esa ambición que tienes en tu interior, sobre todo en el sentido material, ya que empiezas a darte cuenta de que buscar el equilibrio es lo más conveniente. Aciertas si piensas que no es lo más importante.

Capricornio

No te preguntes tanto por algo relativo a la salud y confía en la opinión de los expertos, ya que son quien mejor puede valorar eso que te preocupa tanto. Debes mantener la mayor calma posible y actuar con mucha calma.

Acuario

Repasa bien tu agenda y si puedes, elimina alguna cita o compromiso que se te haga algo complicado de cumplir por un tema de horarios. Es mejor que te des tiempo para ti mismo, para poder relajarte un poco. De esa manera no caerás en la confusión.

Piscis

Procura no interrumpir a nadie hoy por un asunto que es tuyo y que solo te conviene a ti solventar. Si tienes que pedir un favor, hazlo de una manera empática y sin imponer tiempos ni presionar. Es importante que sepas tener ese equilibrio y respeto.