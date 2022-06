Estamos en la temporada de Cáncer. En este momento, los signos zodiacales tendrán que tratar de reflexionar sobre verdaderamente está siguiendo sus propios anhelos o sólo hace lo quieren las personas que lo rodean. Hay ocasiones donde tiene que recapacitar sobre qué es aquello que suma en su día a día y lo que no. Así podrá tomar la iniciativa para ir en busca de sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este martes 28 de junio del 2022.

Aries

Te espera un día de lucha y actividad, tanto física como intelectual, un día de mucho ajetreo, pero en qué te saldrán las cosas bien y tus iniciativas resultaron acertadas. Tal vez no haya ningún gran golpe de suerte, aunque al final conseguirás que, de un modo u otro, todo salga como tú deseas o se aproxime mucho a ello.

Tauro

Debes tener cuidado porque hoy actuarás más con los impulsos y emociones que con la cabeza, y lo peor no es eso, sino que te impacientas con facilidad, pudiendo causar muchos problemas en tus asuntos laborales o llevándote a algunos desencuentros o conflictos que se deberían haber evitado.

Géminis

Te espera un día de gran alegría porque estás a punto de lograr un gran éxito profesional, económico o social, eso si no lo consigues en este mismo día. En nada verás el fruto de tus esfuerzos y con ello también te darás cuenta de que acertaste en el camino que has decidido seguir y que no todos estaban de acuerdo.

Cáncer

Soñar es precioso cuando esos sueños pueden llegar a hacerse realidad o cuándo te permite ver todo el caudal de valores y posibilidades que tienes en tu interior, y como gracias a ellos alcanzarás algún día el éxito y reconocimiento que mereces. Es con lo que debes quedarte y no dejar que nada enturbie tu alma.

Leo

Hoy vas a mostrarte arrollador, como un verdadero ciclón. La suerte está de tu lado y tú así lo sientes, y ninguna dificultad será capaz de asustarte o desviarte de tu camino. Pero a veces no te das cuenta de que sin tú quererlo puedes herir a los demás o ignorar a las personas que te rodean y te quieren o te admiran.

Virgo

La prudencia y sensatez se caracterizan por encima de todo, pero en algunas ocasiones conviene "tirarse a la arena" y tomar la iniciativa, incluso aunque esto implique correr algún peligro y abandonar todas tus precauciones, y hoy podría ser ese día porque en algunos momentos también debes escuchar al corazón.

Libra

La influencia de la Luna hará que hoy te sientas un poco más indeciso o inestable, incluso que algunas iniciativas las tomes más con los impulsos emocionales que con la cabeza. No va a ser un mal día, pero quizás no te sientas demasiado cómodo o no domines las circunstancias como sueles hacerlo habitualmente.

Escorpio

Conviene que hoy pienses o reflexiones las cosas antes de hacerlas porque los astros forman configuraciones difíciles y hoy podrías sacar tu lado más destructivo o autodestructivo. Además, tienes algunos enemigos ocultos que te envidian y podrían jugarte alguna mala pasada, aunque todo esto se calmará pronto.

Sagitario

Algo podría romperse hoy o terminarse hoy, tal vez una relación, un trabajo, una ilusión o quizás una amistad. Parece que te enfrentas a un mal día, pero en realidad aquí reside tu suerte porque estás en un momento en el que debes alejarte de todo lo que ya no te sirve y empezar una vida renovada y mucho más feliz.

Capricornio

Aunque los asuntos de trabajo o las finanzas vayan bien, a pesar de todo ello te enfrentas a un día de soledad o hasta incluso de penas. Algo no funciona bien en tu vida sentimental o en la familia, algo que tú no puedes arreglar a pesar de tu enorme capacidad de esfuerzo y sacrificio, y hoy te vas a dar cuenta de ello.

Acuario

Desde hace un tiempo luchas, con más fe e intensidad que nunca, por hacer realidad tus sueños. No soportas vivir una vida alejada de tus deseos más íntimos, por muy afortunada que pueda llegar a ser. Y eso te lleva a menudo a tomar decisiones o seguir caminos que los que te rodean no comprenden en absoluto.

Piscis

Debes reflexionar sobre el camino que estás siguiendo o aquello por lo que estás luchando, porque en muchas ocasiones el peor enemigo que te amenaza eres, precisamente, tú mismo. Además, también en muchos casos, la persona en quien más confías suele ser aquella que al final te traiciona. Debes tener cuidado.