Nos encontramos en la temporada de Aries. Los signos zodiacales deberán reflexionar sobre distintas actitudes de quienes forman parte de su entorno. Esto puede hacerlos repensar en si desean lo mejor para usted. De ese modo conservará energía que es necesaria para progresar en cada uno de sus objetivos en este nuevo ciclo. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 28 de marzo del 2022.

Aries

Asumir lo que no se puede cambiar es algo que debes hoy plantearte con una perspectiva lo más positiva posible, ya que energía no te va a faltar y claridad de miras, tampoco. Ponte a buscar nuevas oportunidades. Las vas a encontrar muy pronto.

Tauro

No es inteligente por tu parte empeñarte en parecer lo que no eres. Alguien se va a dar cuenta y quizá puedas sufrir un rechazo por su parte. Intenta equilibrar todo en el plano profesional, es importante para no quedar en mal lugar.

Géminis

Hoy vas a estar reflexionando sobre lo que estás viendo en tu entorno y eso te hará ver las cosas con un punto de pesimismo no demasiado recomendable. No le achaques a nadie ese malestar y sal de él. Tu capacidad de maniobra es muy limitada.

Cáncer

Ceder en algunos momentos puede ser una victoria a largo plazo, así que plantéate que no es tan malo que no alcances lo que deseas ahora. Deja que los demás den las órdenes y espera con toda la calma. Ya llegará tu momento.

Leo

Seguramente te va a tocar trabajar más horas, dedicarle más tiempo a lo laboral y no vas a poder negarte. Es cierto que te costará resignarte a tener que cambiar tus planes y no poder atender alguna de tus aficiones, pero no dejes que los demás lo noten.

Virgo

Cambiar de idea no es algo que hagas a menudo, pero hoy sí vas a dejarte llevar por una cierta confusión que te puede poner en tensión al no saber qué camino tomar. Respira hondo y confía más en ti. Pronto verás señales que te indicarán la dirección correcta.

Libra

No es imprescindible que siempre estés intentando llegar a la perfección. Nadie es enteramente perfecto y eso lo sabes, así que relájate y deja que todo suceda sin pretender nada especial. Huye del estrés, no merecerá la pena que lo sufras.

Escorpio

Los consejos de los amigos te vendrán bien, sobre todo si has tenido una pérdida de alguna clase, y aunque ahora te cueste reconocerlo llevan mucha razón. Sal de casa y deja que el aire te alivie. Poco a poco recuperarás tu lugar adecuado.

Sagitario

Vigila hoy, antes que nada, a tu organismo porque puede que necesite algún suplemento o un nutriente y eso te haga sentir con poca energía. Ojo a las "dietas milagro", casi nunca lo son. Mejor pedir consejo a alguien que sea profesional.

Capricornio

Debes empezar la semana con calma, pero con firmeza ante una situación, quizá relacionada con lo económico, en la que debes de poner orden y más si tu pareja o un familiar interviene directamente. No lo dejes pasar más.

Acuario

Debes dar un salto de fe en ti mismo y abordar un tema espinoso con la mejor sonrisa que puedas. Si alguien pretende salirse con la suya, debes estar firme en tus ideas y no dejarte manipular. Cuanto más firme estés, mejor se desarrollará todo.

Piscis

Tu imaginación va a funcionar muy bien hoy y eso es algo que debes de aprovechar para presentar y un proyecto o hablar con una persona que puede ayudarte a llegar más lejos intelectualmente. Pero no creas que lo harás sin esfuerzo por tu parte.