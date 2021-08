La Luna llena en Acuario, llamada "Azul", dio inicio a una nueva fase que trae consigo un despertar nuevo para darle lugar a los pensamientos positivos. Algunos signos del zodíaco se han visto favorecidas con su energía y verán como el sentido de la intuición se ha agudizado.

Según las predicciones de la astrología, los 12 animales del zodíaco deberán estar atentos a su escucha interna y despegarse de situaciones que ya no suman en sus vidas. Tengan presente que la espera es buena consejera.

.

Aries

Este domingo siéntanlo como a ustedes le guste, aunque tengan que recurrir a la imaginación. Habrá sorpresas internas que brindan las posibilidades de ampliar su espectro de la creatividad y de utilizar a su favor sus impulsos naturales de arianos. Disfruten de lo simple y relajense.

Un color: rojo cereza.

Tauro

Este domingo sentirá que las soluciones que estaba buscando se muestran sin dificultad para terminar con situaciones que en verdad ya han terminado dentro de ustedes taurinos. Su fortaleza e idiosincrasia les mostrarán el poder de resolución que son capaces de conseguir.

Un color: blanco marfil.

Géminis

Se dará cuenta que es un intento inútil regresar atrás con esos pensamientos que viene sosteniendo hace un tiempo, los cuales se vuelven tortuosos por momentos se tornan tortuosos. Se asomará una pequeña luz para salir de los motivos que los hace sentir mal, geminianos no teman a las palabras crudas. Vayan por el camino del crecimiento y quiéranse.

Un color: púrpura.

Cáncer

Los corazones cancerianos que están en una búsqueda constante verán las primeras señales para asentarse en el plano afectivo. Esta jornada, aquellos que no tengan pareja sentirán que llegará en algún momento, será así. Dirijan sus pensamiento hacia todo lo que aspiran tener para sus vidas.

Un color: verde oscuro.

.

Leo

Leoninos eviten engañarse a ustedes mismos construyendo cosas que no son como pretenden mostrar. La falta de compañía hace que puedan fantaseas y negar situaciones. No se reprochen, lo que más importa es no dejar de sentir.

Un color: amarillo lima.

Virgo

No hay que reemplazar la verdad con hechos que ustedes creen que son, eso no es válida. Dejen de lado sus exigencias para con las otras personas, esto los llevará a una calle sin salida. Busquen lo mejor de ustedes y muéstrelo al mundo, esto aliviará y sanará.

Un color: turquesa.

Libra

Los librianos tendrán un domingo tranquilo y sin sobresaltos , pero por sobre todo, habrá lugar de sobra en sus mentes para pensar y animarse a soltar esas sensaciones que percibe como negativas. Evite mezclar sus vivencias de pareja con lo que sienten los demás. Libérese.

Un color: rojo wine.

Escorpio

Sus pensamientos fantasmas no siempre se conectan con la realidad, piense y vea qué siente ante ellos. No exagere sus emociones. Sus parejas demandarán necesidades y usted sabra cómo cubrirla. Relájese.

Un color: naranja canela.

.

Sagitario

Cuando es la hora de emitir juicios u opiniones en el plano familiar, la susceptibilidad no es recomendable. Esta jornada se le muestra como algo tensa, en realidad debería revertirse. Conectense con la mejor parte de las personas, es una acción necesaria y fascinante.

Un color: azul francia.

Capricornio

Evite quitar el peso que tienen las pequeñas cosas que las personas allegadas valoran más que usted. En la vida es necesario incorporar la escucha y la comprensión. Los pensamientos simples vendrán, no debe mostrar temor.

Un color: verde esmeralda.

Acuario

Su derecho es ser escuchado, evite pensar que no es respetado y hable sin temor, deje la estima baja a un lado. Este día puede mostrarse como algo triste, de todas maneras, tener activa la búsqueda de sentido de cada vivencia le hará bien. No deje escapar la libertad.

Un color: blanco.

Piscis

Las precisiones que necesitaba llegarán por el lado del plano afectivo. Los misterios que los tenían tensos serán liberados. Revisen sus sentimientos, observe en qué medida reciben los beneficios internos, exija.

Un color: rojo.