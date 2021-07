Estamos en la temporada de Leo. Los astros en este periodo aconsejan a cada uno de los signos enfocarse en explorar su creatividad y también aventurarse a los objetivos que llevan planteandose desde hace tiempo pero que no lograron llevar a cabo.

Según la astrología, en este día algunos signos deberán considerar tomar en serio qué deben cambiar en su rutina diaria para favorecer su salud. Además, algún signo atravezará malos entendidos que pueden llegar a complicar su vida amorosa.

Asimismo, recomiendan a algunos que al menos por. hoy es bueno que dejen de lado otras preocupaciones y se enfoquen por completo en su trabajo. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 29 de julio de 2021.

Aries

Tu cuerpo puede verse afectado por la tensión. Busca vías de escape que favorezcan a tu estado. Te favorecerá tomar cartas en el asunto. Es tiempo de darle un giro diferente a tu vida y salir de la rutina en que te has sumergido. Busca las situaciones en las que reine la acción.

Estarás disponible para todo. Te encantará sentirte necesitado por tu pareja. Ten cuidado de no caer en excesos, compórtate. Un esfuerzo para gestionar tu dinero será positivo para tu seguridad financiera a largo plazo. Corta tus gastos superfluos.

Tauro

Estarás hiperactivo. Buscarás canalizar tus energías a través del trabajo y las salidas. No llegues a los límites o saldrás perdiendo. Reparte responsabilidades entre aquellos que trabajan junto a ti. No te sientas obligado a complacer a todo el mundo.

Malos entendidos perjudicarán las relaciones amorosas. Aumenta la líbido. Frena tus impulsos autoritarios, busca el equilibrio. Tu capacidad para el aprendizaje puede hacer que, no sólo crezca tu prestigio profesional, sino también tu salario.

Géminis

Una buena película gratificará tu tarde. No dejes que el exceso de compromisos evite la distracción. Tus amigos te reclamarán. Debes apuntar hacia tu interior para sacar lo mejor de ti mismo. La clave del amor está en poder sentirlo en plenitud y transmitirlo sin dobleces.

Encontrarás oportunidades amorosas en el ámbito menos esperado. Presta atención a las invitaciones que recibas. Mantente alerta. Podrías enfrentar problemas de flujo de dinero debido a gastos que no tenías pensado realizar. Busca generar ingresos extras y superarás tus problemas financieros.

Cáncer

Sé claro, expresa con cuidado las cosas que te molestan. En estos días cualquier detalle puede ser motivo de pleitos con gente cercana. Lo que necesitas lo encontrarás en tu propio corazón, y dependes de la familia y de los amigos para colmar el vacío. Ábrete a ellos sin temores.

Tus relaciones personales son tu centro de atención. Dedícale más tiempo y energía a tu pareja, así mantendrás un vínculo estrecho. La refinanciación de deudas o las ventas no serán tan buenas como esperabas, te sentirás tironeado por circunstancias ajenas.

Leo

Independientemente de lo excéntrico o marginales que parezcan tus planes, realmente los verás avanzar. Grata sorpresa. Tu necesidad de cambio y de planificar una reunión, te dará materia para pensar cuando descubras una nueva faceta en alguien cercano a ti.

Gran diversidad y multitud de contactos amorosos, no cabe el aburrimiento. Ten presente que las palabras son tu arma. Debes ir de la mano de la perseverancia y tenacidad para ver clara una pujante productividad y resolver asuntos cotidianos.

Virgo

Te sentirás algo débil y falto de energía, te conviene hacer a un lado la dieta. Tu familia necesitará de todo tu apoyo. Prueba ser más comunicativo hoy. Gozarás con la manifestación de apoyo y de amor de tus allegados si deseas abrirte por completo.

Independiente como siempre, sentirás que te asfixias en tu pareja, y tendrás cierta dificultad para expresar lo que te sucede. Invierte en tu porvenir y no sólo en el presente, una proporción adeudada de tus recursos asígnala a la creación de tu futuro.

Libra

Tu disposición mental es más seria de lo habitual y tiendes a ver las cosas con escepticismo. Es momento de reorganizar tus asuntos. Algunas razones no pueden imponerse y no hay que avergonzarse de retirarlas. Evita resultar pedante.

En una reunión, podrás conocer a alguien interesante que llene el vacío emocional que tienes. Pasarán momentos increíbles. En los temas comerciales encuentras las condiciones afortunadas. Tus contactos te brindarán algún beneficio económico.

Escorpio

Este día tiende a estar más cargado de acción de lo habitual, y existe el riesgo de conflictos y luchas de poder. Es hora de que te ocupes de ti mismo y de tu propio bienestar interno, es mejor que emplear toda tu energía y tiempo en los demás o en tu trabajo.

Buscarás con empeño los momentos de placer y los hallarás. Disfruta sin culpas, pero mide y evalúa los riesgos que corres. Tus proyectos de trabajo se afianzarán y recibirás un gran apoyo, sobre todo si son de índole humanitaria o artística.

Sagitario

Las tensiones repercutirán en tu salud. Puedes neutralizarlas con la relajación del cuerpo y la mente. Intenta distenderte con la lectura.

La pareja se muestra como real compañera y es probable que exhiba sus mejores cualidades. Déjate deslumbrar. Buen momento para los juegos de azar. Intenta ahorrar algo de las ganancias acumuladas. Pueden venir tiempos peores.

Capricornio

No firmes ningún papel que no leas detenidamente, ya que podrían intentar engañarte. Confía sólo en quienes más te quieren. Sabrás perfectamente lo que quieres, te costará hacérselo entender a la gente que te rodea. No abandones tu objetivo. Persevera.

Debes tener cierto cuidado porque te puedes enredar en una relación difícil y sin futuro. Tu estabilidad emocional se resentirá. Las inversiones van como esperabas. Supiste arriesgarte y eso te ha beneficiado. Sigue adelante con tus proyectos.

Acuario

Ten calma con las propuestas que recibas. El tiempo no te dejará hacer todo, de modo que debes ser inteligente y elegir lo mejor. Deberás tener cautela con las bebidas. Reuniones sociales incentivarán su consumo. Desafiar tu naturaleza no te llevará a nada.

Si no te has cansado ya de tu pareja, haz un esfuerzo por retener a esa persona que te ama. Esta vez vale la pena. Un asunto económico se te puede torcer y puede generar más gastos de los que pensabas. Recupera tu estabilidad.

Piscis

Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor. Aprende a disfrutar de la vida, dejando de lado todo tipo de prejuicios o estereotipos. No temas convertirte en un niño a la hora de divertirte.

La infidelidad no tiene lugar en una relación saludable. No caigas presa de disculpas crónicas. Hazte valer. Deberás pagar las consecuencias de ser descuidado e irresponsable en tus tareas laborales en el día de hoy. Aprende de esto.