Estamos cursando la temporada de Aries. Los signos zodiacales tienen que tratar de abrir su mente y permitirse conocer más allá de su zona de confort. Ceder en algo como ello le puede traer buenos resultados en sus proyectos. Además, no permita que otros eligen por usted, eso sólo le traerá enojo y lo hará malgastar energía innecesariamente. Conoce las predicciones de los astros para este martes 29 de marzo del 2022.

.

Aries

No dejes que nadie te organice unas vacaciones cercanas, ya que puede convertirse en un motivo de enfado sin más ni más. Pero es muy posible que tengas que pactar con alguien, quizá compañeros de trabajo. Procura negociar con una sonrisa.

Tauro

Sabes que a veces tu obstinación te puede traer algunos problemas porque no quieres ver otras opciones y eso es un error grave, aunque ahora no lo creas. Abre tu mente y deja que pasen otros planteamientos. Ceder en algo te puede traer buenos resultados.

Géminis

Te plantearás iniciar alguna actividad nueva, algo que te entretenga o te divierta y que te haga descansar mentalmente y es una magnífica idea que debes de poner en práctica cuanto antes. Tienes muchos campos de acción donde elegir.

Cáncer

Se impone hoy que te dejes llevar por esos halagos que vas a recibir por una tarea bien hecha o porque alguien que te quiere mucho te lo va a hacer sentir con su actitud. Será una jornada muy agradable. Disfruta de ella sin ningún temor a nada.

.

Leo

Hoy conoces una noticia que puede que te haga cambiar una estrategia que tenías planteada a largo plazo, probablemente relacionada con lo económico. Esa información puede ser muy beneficiosa para tus intereses. Cuanta más atención pongas, mejor.

Virgo

Hay situaciones ambiguas que te hacen ver los temas sentimentales poco claros. Es cierto que esa persona es poco clara y no sabes muy a que carta quedarte. Espera un poco. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión.

Libra

Hoy no vas a dejar de pensar en algo que está sucediendo a tu alrededor y que te hace sentir triste o con cierta pesadumbre. Intentarás ayudar a esa situación en la medida de tus posibilidades. Tus sentimientos estarán a flor de piel.

Escorpio

Comienzas a sentirte algo mejor en algún sentido porque las palabras de alguien son sanadoras. Deja que la luz avance y que todo fluya para volverte a sentir en conexión con lo que te rodea, con la vida. Vas a encontrar hoy con alguien que te ayuda mucho.

.

Sagitario

No debes dejar que los demás organicen tu tiempo libre, aunque eso no significa que no cedas en ponerte de acuerdo con algún plan que te propongan. En esto debes imponerte el mayor equilibrio. De esa manera todo va a salir mejor.

Capricornio

No será una jornada demasiado estresante, al contrario, te relajarás bastante sobre todo por la noche, ya que vas a conseguir una pequeña victoria en algo que tienes entre manos. Eso te pondrá de uy buen humor y se lo contarás alguien de confianza.

Acuario

Hoy te levantarás con decisión para hablar claro con una persona que está poniéndote alguna pega en la convivencia o que te molesta en tu hogar. Busca negociar, no discutir desde el principio. Expón tus argumentos con toda tranquilidad.

Piscis

A veces, tu mundo es tan espiritual, que los demás no te comprenden demasiado bien. Eso lo vas a notar con gran intensidad hoy respecto a tu familia. No hagas una crisis por ello, simplemente explica que es lo que deseas o piensas.