En la actualidad, estamos en la época de Sagitario. En este nuevo ciclo, los signos zodiacales están un momento adecuado para incrementar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos anhelados. Esto puede suceder gracias a que se han renovado de energía. Además pueden aprovechar estos últimos días del mes para plantearse nuevas metas. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 29 de noviembre de 2021.

Aries

No debes sentirte mal por hacer un favor a alguien y ver que quizá abusa de ti o de tu predisposición a ayudarle. Simplemente mantén una actitud tranquila y deja que todo fluya. Pero no bajes la guardia y procura que entienda que te enteras perfectamente de lo que hace.

Tauro

Puede que hoy sea un día un poco difícil y te lleves un jarro de agua fría por una contestación algo destemplada de alguien o una negativa que no esperabas. Intenta ver qué puedes sacar de positivo de ello y no te quedes en lo superficial y negativo.

Géminis

Todo indica que vas a ser capaz de llevar a cabo una tarea que te van a encomendar hoy y que puede ser difícil o que no has hecho nunca. Pero si confías en tus capacidades, lo resolverás con eficiencia. Lo importante es que no sientas miedo.

Cáncer

Vas a ir corriendo a todas partes e incluso puedes tener algún pequeño problema con el transporte o el automóvil, así que lo mejor es que te tomes todo con tiempo para no acabar con un fuerte estrés. Paso a paso lo solucionarás todo.

Leo

Serás capaz de establecer estrategias complejas para conseguir tus fines, y esto, a veces, te hace parecer una persona poco clara los ojos de los demás. Debes de tener cuidado con esto, puede crear mala imagen complicada de rectificar después.

Virgo

No es necesario, ni siquiera positivo, que no te dejes llevar por cierto sentimiento de tristeza hoy porque no consigas algo que ansiabas mucho o porque las cosas se han torcido. Estás en tu derecho de sentir eso y nadie lo puede discutir.

Libra

Si hoy ves que puedes llegar hasta alguien con un simple mensaje. date la oportunidad de intentarlo. Su respuesta puede ser algo confusa, pero al menos habrás establecido un primer contacto. Después ya verás lo que haces o dices.

Escorpio

No eches la culpa a los demás de algo de lo que solo tu tienes la responsabilidad. Engañarse no es la mejor manera de solucionar un conflicto. Escucha el consejo de una persona que te quiere y que te hará ver en lo que has fallado.

Sagitario

Intenta que el arranque de la semana no te suponga un esfuerzo demasiado grande y para eso, lo mejor que puedes hacer hoy es buscar por la tarde una actividad que te traiga tranquilidad y calma. Un poco de yoga te vendría muy bien.

Capricornio

Es importante que desarrolles tu espíritu crítico y para eso debes dar un paso más en tu formación. Busca un buen libro o pide consejo sobre qué materia debes ampliar para mejorar en el futuro. No todo está en internet, busca un maestro.

Acuario

Si has tenido hace poco un revés profesional, no es hora de seguir lamiéndose las heridas, aunque quizá es hora de cambiar algunos esquemas. Las cosas no son como antes. Date cuenta de ello, porque cuanto antes lo hagas, antes lo solucionarás.

Piscis

Vas a sentir alegría porque ves que algo que has hecho por un familiar tiene un magnífico resultado y ha mejorado su vida. Esto te gratifica y tu confianza y buen humor estarán muy al alza hoy. No pongas ninguna pega a la diversión.