Ya quedarón en el pasado la época de Libra y la Luna del Cazador, ahora cada uno de los signos zodiacales cuenta con la energía necesaria por ir en busca de aquello objetivos que deseaban alcanzar. Además, estos días de descanso pueden ser la oportunidad correcta para identificar aquello que desea mantener y cambiar en su cotidianidad. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 29 de octubre de 2021.

.

Aries

Tu inteligencia estará hoy muy despierta, con mucho poder de análisis y también en cuanto a la observación. Eso te va a permitir desplegar tus mejores aptitudes delante de alguien que puede tener mucho que ver con tu futuro. Pisas con pies muy firmes.

Tauro

Vienen cambios grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana. Trata de salir del ambiente en que estás sumido. Tus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa.

Géminis

No hay mayor problema con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta desaparecerá casi sin que te des cuenta. Los problemas a los cuales no les veías solución, terminan. No te desesperes si observas que tus ahorros disminuyen, porque los avatares económicos son pasajeros.

Cáncer

No adelantes acontecimientos y si has quedado con alguien no vayas pensando que esa cita puede ser un desastre. Si te lo propones, no lo será y si resulta por algún motivo, no debes culparte. A veces las cosas en la realidad son diferentes a lo que has planeado.

.

Leo

Saldrás a dar una vuelta, a socializarte o a disfrutar de algún espectáculo que te apetece mucho y que será divertido. Eso te ayudará mucho a relajarte mentalmente y dejar de lado algo profesional poco amable con lo que has tenido que luchar hoy.

Virgo

Piensa en lo que quieres y trata de lograrlo. Período ideal para programar actividades compartidas. Una cosa es ser amable y otra dejarse atropellar. Mantén distancia. Días de muchos gastos. Por eso nada mejor que tener una reserva en caja. Divertirse no es sinónimo de despilfarrar dinero.

Libra

Deja un poco de tiempo hoy para estar al aire libre, para hacer deporte o para leer. Cualquier cosa que pueda llevar a tu mente fuera del ruido externo y la rutina. Así podrás estar en conexión con tu interior, te va a venir muy bien. No pienses en los problemas, ya los afrontarás.

Escorpio

Tendrás la firmeza de carácter necesaria para llevar adelante cada cosa que te propongas. La ansiedad es peligrosa. Nada saldrá bien si no pones tu cabeza en orden. Deberás tener un altísimo grado de concentración. Deberás tomar algunas decisiones complicadas.

.

Sagitario

Te quejarás con razón del comportamiento de algunas personas, pero no debes dejarte influir por ello ni que te amarguen este día ni el fin de semana. Si te molestan, díselo claramente y procura llegar a un entendimiento. Si insisten, busca otras opciones como ignorarlos.

Capricornio

Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo. No dejes que los que te rodean jueguen con tus necesidades. Procura reducir los factores en los que dependes de los demás, y te evitarás problemas. No podrás dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía en tus instintos y lánzate a la conquista.

Acuario

La energía disminuye, pon atención a cualquier signo de desánimo. Puedes combatirlo si cuidas tu salud, tu bienestar y tu dieta. Para complementar aporta nuevas ideas. La relación con tu pareja será gratificante, porque va a ser un gran aporte para tus conocimientos. La situación económica será muy variable a futuro.

Piscis

Hay alguien que retrasa tu progreso y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo. Las oportunidades aparecerán en cuanto pongas las cosas en orden. Si confías en tu capacidad de organización, lo verás. Todo lo relacionado con lo sentimental atraviesa un momento de calma.