Estamos cursando la temporada de Sagitario. Además, este sábado se producirá un evento importante denominado "anillo de fuego". Este momento será propicio para que los signos zodiacales puedan revitalizarse de energía y encaren lo que resta del año en poder cumplir sus objetivos, los cuales han anhelan desde hace tiempo. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 3 de diciembre de 2021.

Aries

No te van a faltar hoy emociones intensas, de esas que te ponen muy en consonancia con lo que piensas de la vida y que te reconfortan mucho. Déjate llevar por todo eso que te levantará mucho el ánimo porque encuentras personas magníficas.

Tauro

Te darás un respiro con unas pequeñas vacaciones o una celebración familiar en la que lo vas a pasar bastante bien y eso hará que vuelvas a estar de buen humor, aunque es cierto que echarás de menos a alguien. Pero de momento, eso no va a cambiar.

Géminis

Tendrás que hacer un esfuerzo para entender a otra persona que no piensa lo que tu, sobre todo si debéis resolver juntos algún problema, sea del tipo que sea. Abre tu mente a otras ideas y respétalas. Colaborar con otros puede ser muy enriquecedor.

Cáncer

No es necesario que hoy te fuerces a salir si no te apetece mucho. Tienes días por delante para hacer lo que te apetezca, así que quizá lo más sabio hoy es descansar para disfrutar de lo que venga en las jornadas que están por llegar.

Leo

No debes darle tantas vueltas a pedir un anticipo o hacer un movimiento de dinero que crees es necesario aunque suponga un gasto inmediato. Lo que hagas hoy en este sentido va a funcionar correctamente después. Ten confianza en tus decisiones.

Virgo

No te apetecerá hoy exponerte a las miradas ajenas o estar en sitios con demasiada gente y es muy posible que debas de convencer a tu pareja para hacer algún plan más casero del que esperaba. Lo conseguirás si le dices cuánto lo necesitas.

Libra

Tu mente funcionará hoy con mucha libertad y eso significa que vas a ser capaz de escuchar muchas cosas nuevas o informaciones distintas y las vas a saber procesar y aprovechar en tu beneficio. A partir de ahí puede venir algo muy interesante en lo laboral.

Escorpio

Tendrás un motivo de alegría o un rato de mucho bienestar, quizá porque regresas a un sitio que te apetece mucho o haces algo tradicional que en este momento te supone un plus de afectividad. Son sensaciones que te llevan a tu infancia.

Sagitario

No muestres tu desagrado en público si tienes que hablar con alguien que no te cae muy bien y menos si es en el trabajo, ya que eso no va dar una buena imagen de ti. Procura que se te note poco y compórtate de la manera más neutra y profesional posible.

Capricornio

Terminarás cuanto antes algunas obligaciones e incluso dejarás algo sin hacer porque te apetece salir a distraerte o emprendes un viaje. Está bien, pero ten cuidado de que las prisas no se vuelven en tu contra. Hazlo todo con mesura y temple.

Acuario

Deja completamente de lado cualquier tema laboral y si sales a darte una vuelta, no hables de estos temas, pasa por ellos con ligereza, pues te conviene disfrutar el momento y frivolizar un poco. Es lo que mentalmente te va a sentar mejor.

Piscis

Quizá no sea mala idea que empieces a hacer un pequeño balance de lo que ha sido este año en todos los aspectos. Releer esas sensaciones o esos pensamientos te ayudará mucho a encauzar tus pasos posteriores y además te servirá para mejorar.