Con la llegada de julio se abren nuevos cilcos, la temporada Cáncer durará hasta el 22 e invita a buscar tu propia identidad más a allá de tus raíces.

En general los 12 signos del zodíaco tendrán que evitar tomar decisiones a las apuradas y es mejor centrarse en actividades que los distraígan.

Aries

En el área de las actividades se aclara una situación que le resultaba poco clara. Debe entender que cada uno es como puede para evitar discordías innecesarias. Tenga en cuenta la posibilidad de no obsesionarse con nada, aprenda a soltar, a dejar ir y a separar las emociones. La renovación es importante. Su color es el mostaza.

Tauro

Si tiene problemas le resultará muy útil su lucidez mental, aproveche su capacidad analítica. En el plano afectivo una conquista interna la hará sentirse muy bien. Esta en camino a un mejor entendimiento de los vínculos y de las relaciones del corazón. Tenga en cuenta el color azul.

.

Géminis

Sus palabras exceden lo que en realidad siente, es mejor aprender a decir. La felicidad que busca está en los objetos de la vida cotidiana, sabrá encontrarla en cada situación o en su día a día. Su color para hoy es el violeta.

Cáncer

Para el protagonista de esta temporada sería propicio el inicio de una actitividad que le resulte entretenida. Logrará distenderse de sus tensiones diarias y utilizará estas energías positivamente. El pasado está rondando, quizá vuelva en forma de llamado telefónico. Evite tomar decisiones que lo hagan sufrir. Su color es el lila.

Leo

Su círculo cercano se dará cuenta de que algo sucede con su corazón, no niegue lo que le pasa porque no es bueno. Sincerese consigo mismo. Si tiene que abrir una puerta, hágalo para aliviar su carga y sanar los dolores del alma. Las buenas noticias llegarán. Tenga en cuenta el color bordó.

Virgo

Lo que haya perdido puede ser recuperado, pero si no vuelve no insista. Lo que siente se refleja ante la persona que le gusta. No descarte lo llamados de desconocidos que lo inviten a participar de nuevos proyectos. Su color es el verde.

.

Libra

Si algo lo atormenta logrará librarse de eso. Si tiene la inquietud de inicar algo nuevo, hágalo pero si no está seguro empiece por proyectarlo. La vida da señales todo el tiempo, tengalas en cuenta. Su color es el marrón.

Escorpio

Es una persona muy tenaz, no se quedará quieto para encontrar la solución a cualquier problema que se le presente. Su buena voluntad se refleja en sus actos. Evite las discusiones por situaciones banales. Deje el pasado atrás. Un buen color es el naranja.

Sagitario

Las personas que lo quieren lo protegen, aunque no estén de acuerdo con sus decisiones lo apoyan. La tranquilidad es buena compañera. Acepte lo que su cícrulo más cercano le dice. Su color es el morado.

.

Capricornio

La clave para resolver un problema afectivo lo tiene entre sus manos. Vaya al encuentro que tenga pactado. Un llamado sobre su trabajo la sorprenderá, es positivo. Viva las oportunidades. El turquesa es un gran color para usted.

Acuario

Lo laboral está a su favor, usted sabe qué hacer para ver los resultados que tanto ha buscado. Las amistades nuevas se sienten bien. No descarte la chance de sumar nuevas personas a su vida afectiva. Un color para usted es el rojo.

Piscis

Está en una búsqueda interna que es muy intensa. Oriente su elección hacía alguna disciplina que estimule su espiritualidad. Las relacione de pareja que esperar con esa persona será un tanto difícil. Sepa elegir. Su color es el amarillo.