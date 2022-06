Estamos en la temporada de Géminis. Los signos zodiacales deberá tratar de sobreponerse a algunos problemas cotidianos. A pesar de que no siempre salen las cosas del modo deseado, eso no significa que esté todo perdido. Se acercan días en donde puede analizar cada uno de sus propósitos y no tiene que dejar que lo invadan los miedos. Además, sea quien tome la iniciativa. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 3 de junio del 2022.

.

Aries

Mantente firme en tus metas y propósitos, no debes flaquear. Ahora los astros apoyan tus iniciativas y te ayudarán a hacer realidad tus sueños, pero en algunos momentos, como te sucederá hoy, quizás te dejes llevar por las dudas o la melancolía, pero la suerte está de tu lado y debes avanzar.

Tauro

No siempre salen las cosas como nosotros deseamos, incluso aunque salgan bien. Pero tu eres muy obstinado y solo admites un camino o de lo contrario te dejarás llevar por los impulsos más negativos y destructivos, como te va a suceder hoy si tu no lo evitas antes ahora que ya lo sabes.

Géminis

Hoy te espera un día favorable y fructífero pero sobre todo si procuras dejar que sea la cabeza la que guie tus pasos y te proteges un poco de los impulsos y emociones, que hoy podrían ser más volcánicos o destructivo de lo habitual. Tendrás buenas noticias relaiconadas con asuntos materiales.

Cáncer

La Luna se hallará hoy un poco afligida y podría favorecer que los sentimientos, emociones e impulsos se muestren más destructivos de lo habitual. Quizás te tomes las cosas a la tremenda o explotes por cualquier tontería. Pero no dejes que eso te suceda porque lo mejor de tí está en tu corazón.

.

Leo

Hoy tendrás que sobreponerte a muchos problemas tanto mundanos como personales. Comenzarás el día bastante mal o tú te vas a sentir de ese modo con o sin razón, sin embargo todo se irá enderezando y finalmente terminarás el día habiendo solucionado con éxito todo lo que te agobiaba.

Virgo

Te espera un día lleno de lucha agotadora, tanto en tu trabajo como en tu vida privada y asuntos domésticos, pero en parte tu tendrás un poco la culpa porque inconscientemente tirarás por el camino más difícil y además te tomarás a la tremenda cualquier pequeño inconveniente u oposición.

Libra

Todo será hoy para tí un poco más difícil y a veces tendrás la sensación de que te han echado el cenizo o sentirás que eres muy desgraciado. Pero no debes dejarte arrastrar por toda esa basura porque en realidad solo es un mal día que mañana ya habrá pasado, no te derrotes antes de tiempo.

Escorpio

Una ilusión maravillosa se te hará realidad en el día de hoy y lo hará de un modo inesperado, una ilusión que está relacionada con el amor o aquello que tú más deseas. Pero lo que tú creerás que es sólido y estable a lo mejor no lo es tanto, quizás se trate solo de un espejismo maravilloso.

.

Sagitario

Te espera un día de trabajo, esfuerzo y sacrificio agotador pero a diferencia de otras ocasiones hoy sí veras como tu entrega va a ser recompensada y tras un día difícil o poco agradable luego disfrutarás de algunos momentos mucho más relajados y felices tanto en lo laboral como lo personal.

Capricornio

Hoy tienes que tomar una decisión muy importante en el trabajo o las finanzas, una decisión que no quieres tomar porque temes equivocarte si lo haces, pero en realidad debes perder los miedos porque todo te va a salir bien y las cosas malas que temes no van a suceder o las podrás superar.

Acuario

Por fin llega el descanso después de la batalla y el sufrimiento. La paz va a inundar de nuevo tu corazón o tendrás noticias de que ese descanso va a llegar muy pronto. Es el momento de descubrir de nuevo a tu familia y recibir el cariño de tus seres más queridos pues la batalla se ha ganado.

Piscis

Hoy saldrá ese caballero andante que llevas dentro de tí y te volcarás por defender cusas ajenas o reestablecer la justicia allí donde tú crees que no existe. Pero debes tener cuidado no sea que al final tú te acabes llevando muchas bofetadas o disgustos que en realidad les corresponderían a otros.